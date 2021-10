Málaga podría arrebatar a Barcelona el proyecto del museo Hermitage

Málaga sigue atrayendo proyectos museísticos de primer nivel para convertirse en uno de los principales referentes culturales de España. A su ya larga lista de museos que encabeza el Museo Picasso podría sumar una franquicia de uno de los principales museos del mundo, el Hermitage de San Petersburgo.

El ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, que dirige Francisco de la Torre, ha confirmado que están en contacto con los promotores del Hermitage de Barcelona para que la ciudad se quede con el museo tras el rechazo de la Ciudad Condal.

Durante el encuentro, el consistorio malacitano habría planteado distintas opciones donde podría encajar el proyecto, aunque los responsables de la iniciativa han mostrado preferencia por el puerto donde ya se encuentra la sede del parisino Centre Pompidou en Málaga.

La ubicación en el puerto sería en la zona del muelle de San Andrés, junto a la parcela en la que está prevista la construcción del auditorio. No obstante, no sería, al parecer, la única ciudad que podría acoger este museo, si, finalmente, no se lleva a cabo en la ciudad Condal.