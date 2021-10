La portavoz adjunta y secretaria general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre si le gustaría ser cabeza de lista de su partido en las elecciones autonómicas de Andalucía que "como para cualquier persona, sería un privilegio poder encabezar esa candidatura como no puede ser de otra manera porque es un privilegio poder ayudar a servir al pueblo andaluz".

Así se ha pronunciado tras un acto en Sevilla por el Día de la Hispanidad, donde ha explicado que su presencia en actos en Andalucía "no es algo que sea novedoso", puesto que como diputada en el Congreso por la provincia de Granada prometió trabajar por ellos, desvinculándolo de que vaya a ser la candidata pese a la presión de Vox para que el presidente, Juanma Moreno, adelante las elecciones en esta CCAA.

"No estamos en este momento en la elección del candidato y no me cabe la menor duda que cuando llegue el momento, que será cuando se convoquen las elecciones andaluzas, se elegirá a la persona más idónea para representar los intereses de los andaluces en España y de España en Andalucía", ha subrayado.

Ante la pregunta de si ha planteado ser ella la candidata, ha insistido en que no hay nada que plantear. "No me corresponde a mí tomar la decisión, con lo cual no hay nada que replantear. Yo soy soldado y como siempre he hecho, estaré donde me demande el honor, la responsabilidad y el amor por Andalucía y desde luego por España", ha zanjado