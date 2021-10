Una exconcejal de Cs en Córdoba deberá devolver 70.000 euros al Ayuntamiento por incompatibilidades

A Ciudadanos en Andalucía se le acumulan los problemas. El partido no termina de remontar en las encuestas mientras sus dos almas, encarnadas en Juan Marín y Rocío Ruiz, ambos miembros del Gobierno de Juanma Moreno, van tomando posiciones ante unas primarias para elegir al candidato para las elecciones.

A esta situación se suma la crisis de Granada de hace unos meses que acabó con el socialista Francisco Cuenca como alcalde apoyado por dos ediles de Cs y la disolución del partido como grupo municipal; la de Jaén, cuando varios concejales rompieron con el PSOE y, ahora, la tensión entre PP y Cs en Córdoba, socios de Gobierno, por el caso de la ex exconcejal de Servicios Sociales, Eva Timoteo.

Timoteo estuvo compaginando su cargo como concejal del Ayuntamiento que gobierna José María Bellido en el que tenía dedicación exclusiva con su oficio de procuradora. El problema es que durante el tiempo que estuvo con ambas labores no lo comunicó con el Pleno del Consistorio. No es la primera polémica que salpica a esta concejal que fue la impulsora de una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres en la que decía "De mayor no quiero ser como mi papá". El Ayuntamiento tuvo que retirarla alegando que desconocía el contenido de la misma.

Devolver 70.000 euros

Según recoge el informe de Presidencia, confirmado a Europa Press por fuentes municipales y adelantado por la prensa provincial, Eva Timoteo recibió del Consistorio unos 90.000 euros, de los que habría que detraer 19.000 euros que corresponden a 18 asistencias a los plenos ordinarios, así como 15 sesiones extraordinarias, siendo por tanto la cuantía a reintegrar unos 70.000 euros.

El Ayuntamiento deberá también solicitar a los organismos competentes el reintegro de las retenciones del IRPF y la Seguridad Social, por importe de 24.000 euros, más la cuota patronal o empresarial abonada a la Seguridad Social por el Consistorio. La administración local se reserva, además, en caso de que no se pudiera producir el reintegro, la posibilidad de iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial, en cuyo caso se englobarían todos los daños y prejuicios causados.

Mientras, Timoteo ha presentado alegaciones sobre la situación, asegurando que en ningún caso obró contra la legislación y que no tiene que devolver nada. Ante ello, el Ayuntamiento ha usado la interpretación que entiende que la procura no es una actividad que pueda ser considerada como marginal y que, por ende, Timoteo nunca habría obtenido el permiso del Pleno para cobrar del Consistorio y mantener su actividad abierta.