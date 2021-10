Diputados no adscritos de Adelante Andalucía, el partido refundado hace unos meses por Teresa Rodríguez buscando el voto nacionalista andaluz, tendrán que devolver a la Cámara autonómica 19.000 euros por pagar con fondos del Parlamento de Andalucía el alojamiento de algunos de ellos pese a contar con dietas.

El partido ha trasladado su disposición a "reintegrar con sus dietas actuales" dinero del grupo parlamentario al que pertenecían en 2020 empleado en "alquileres de pisos compartidos" de sus parlamentarios. Así lo han anunciado los diputados en un comunicado difundido desde Adelante Andalucía después de que "se filtró un documento de la Mesa del Parlamento que ponía reparos a la gestión de la asignación del grupo parlamentario durante los meses de julio a diciembre de 2020" como ha contado el diario El Mundo.

En concreto, los diputados no adscritos aluden al informe de fiscalización de la contabilidad específica de las subvenciones de los grupos parlamentarios realizado por la Intervención General del Parlamento de Andalucía correspondiente al año 2020, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que, en relación al grupo parlamentario Adelante Andalucía --ahora Unidas Podemos por Andalucía-- se indica que entre los gastos de actividad ordinaria fiscalizados se recogen "tres arrendamientos", de "dos viviendas en Sevilla y un local destinado a oficina en Huelva".

"En el arrendamiento del local de Huelva, que según informa el grupo parlamentario está destinado a oficina parlamentaria, aparece como arrendataria la formación Podemos y no el grupo parlamentario Adelante Andalucía, siendo por tanto necesaria que la condición de arrendatario corresponda al grupo parlamentario", añade el informe de la Intervención, que precisa también que "los contratos de arrendamiento de los dos pisos de Sevilla corresponden, según informa la portavoz del grupo (...), al alquiler de viviendas destinadas al alojamiento de diputadas del grupo parlamentario para el cumplimiento de sus funciones".

En uno de los contratos requeridos por la Intervención del Parlamento se recogía que el uso de uno de los pisos arrendados "será de 'vivienda eventual de sus representantes que tienen su residencia fuera de Sevilla'", y en el otro se recogía que sería para "vivienda habitual de determinadas personas'".

Posible incompatibilidad

El informe de la Intervención avisa de que "estas cantidades han de examinarse teniendo presente que la Cámara abona regularmente a sus miembros indemnizaciones para tal fin", que "se devengan todos los meses del año, y las cantidades se establecen en función de la distancia de la residencia del diputado hasta la sede parlamentaria", según añade el documento antes de abundar que "los gastos de alquiler de una vivienda para alojamiento de los diputados que forman el grupo --ya se trate de un uso eventual o no de la vivienda-- y los gastos de suministro --electricidad, gas-- o limpieza, podrían incurrir en supuestos de incompatibilidad".

Desde Adelante Andalucía han respondido que los diputados "cuya gestión se pone en entredicho no han tenido aún acceso al documento" de la Intervención, "y la presidenta de la Mesa les ha negado el acceso al mismo".

Los diputados se ofrecen a "despejar dudas"

Desde esta "organización andalucista" se muestran "hoy mismo dispuestos a despejar todas las dudas sobre el asunto con la Intervención del Parlamento y con la actual dirección del grupo Unidas Podemos --la marca que abanderan Podemos e IU-- para resolver la situación a la mayor brevedad", añade el comunicado, que anuncia "cuatro medidas inmediatas para disponer todas las vías necesarias para resolver una cuestión que no pasa de ser meramente contable".

Así, detallan que "pedirán una reunión a la Intervención del Parlamento para solicitarle el acceso al documento filtrado y explicar todas las cuestiones que en él se contengan", así como "una reunión a la dirección del grupo Unidas Podemos, ya que, según la información publicada, el dinero se le requiere a la actual dirección de dicho grupo dado que es la Gerencia del grupo en aquel momento y ahora, la responsable última de la gestión de los fondos, y no los diputados y diputadas no adscritos".

Desde Adelante Andalucía se muestran "dispuestos a reintegrar el dinero con sus dietas actuales, como han hecho en numerosas ocasiones en los últimos años, en los que han solicitado el reintegro de dietas cobradas durante los permisos de maternidad, meses de vacaciones, meses de confinamiento, etcétera, recibiendo por cierto la negativa del Parlamento y procediendo a su donación a distintas organizaciones sociales e incluso al Servicio Andaluz de Salud", según apostilla el comunicado.

De igual forma, estos diputados no adscritos anuncian que "se pondrá en marcha una auditoría interna para depurar los errores de gestión administrativa que se hayan podido cometer para evitarlos a futuro". Desde Adelante Andalucía sostienen que, "si se pagaron los pisos compartidos de los diputados con la asignación parlamentaria fue por una mera cuestión de facilidad en la gestión de las cuentas del grupo". Así, concretan que "se pagaban los dos pisos a principios de mes, y luego los diputados ingresaban sus dietas en una cuenta para hacer el balance a la interna".

"Esa forma de proceder, que el Reglamento no sanciona expresamente en ningún caso, fue asesorada por los técnicos del grupo que se encargan de la Gerencia y que ahora, al parecer, la Intervención no ve con buenos ojos", abundan los diputados no adscritos, quienes argumentan que "la resolución de tal reparo de la Intervención tiene pues fácil solución con un mero traspaso de fondos", y que, "en cualquier caso, la reunión con Intervención ayudará a resolver el asunto con la mayor pulcritud posible".

Desde Adelante Andalucía agregan que "la intención ha sido siempre ahorrar gastos al erario público, pues lo más sencillo hubiera sido gastar las dietas individualmente en noches de hotel, como hacen el resto de diputados, en lugar de mancomunar gastos a través de dos pisos alquilados para ocho diputados".

Consideran que, "de esta manera, se ponen todos los medios necesarios para resolver el problema", y esperan "que no se use de manera ventajista por parte de Unidas Podemos para perjudicarles electoralmente frente a la necesidad de generar espacios de unidad que se están discutiendo a nivel estatal y que deseamos se den en Andalucía", concluye el comunicado de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.