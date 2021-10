Juanma Moreno suma a Feijóo a su alianza para renovar la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ambos del PP, han urgido desde Sevilla al Gobierno central a abrir un diálogo multilateral sobre la necesaria reforma del actual sistema de financiación para corregir el déficit global de recursos que tiene en estos momentos. Ambos presidentes han expresado su rechazo a cualquier negociación bilateral entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y alguna comunidad autónoma.

Moreno y Núñez Feijóo han mantenido en el Palacio de San Telmo de Sevilla un encuentro institucional, en el marco de la ronda de reuniones que el jefe del Ejecutivo andaluz ha iniciado con otros presidentes autonómicos para abordar asuntos comunes, entre ellos, la financiación autonómica.

Ambos presidentes, que han mostrado su satisfacción por los "fructífera" que ha sido la reunión, han suscrito una declaración institucional, compuesta por 14 puntos, donde se recoge uno específico sobre financiación autonómica cuestión que el presidente andaluz ya abordó hace semanas en sendas reuniones en Sevilla con los presidentes de Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, y de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP).

En la declaración suscrita este viernes entre Andalucía y Galicia, se señala que, "ante la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica, ambas comunidades defienden que este debate se inicie sin demora en los órganos multilaterales correspondientes (CPFF) y rechazan que sea objeto de negociación bilateral entre el Gobierno central y alguna comunidad".

Igualmente, Andalucía y Galicia reclaman que la reforma "sea el fruto de consenso respetuoso con las legítimas demandas de todas las comunidades y sirva para garantizar servicios equitativos a todos los españoles, con independencia de donde vivan". De manera particular, solicitan la corrección de los déficits de financiación que presenta el modelo actual con la incorporación de mayores recursos al sistema, y la evaluación específica del gasto sanitario tanto en el presente como en el futuro.

"No vamos contra nadie, sólo podríamos ir contra los que no quieren dialogar", según ha querido dejar claro el presidente gallego, quien ha rechazado cualquier escenario de diferencias con Andalucía en relación con la financiación autonómica.

Ha resaltado el acuerdo en tres conceptos básicos: La necesidad de recursos suficientes para que el estado autonómico funcione, esto es, financiación adecuada para la sanidad, educación y servicios sociales; una financiación que garantice la igualdad de todos los españoles, es decir, una financiación para 47 millones de ciudadanos y no para 17 territorios y que garantice unos servicios públicos equitativos; y la multilateralidad que se recoge en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) es un "principio constitucional que no puede ser derogado por ninguna bilateralidad" del Gobierno con alguna comunidad, en clara referencia a negociaciones del Ejecutivo nacional con Cataluña.

Así, ha considerado que no debe volver a repetirse lo que ocurrió hace más de una década cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pactó el modelo con el "tripartito catalán". Por su parte, Juanma Moreno ha alertado de que la escasez de recursos que presenta el actual modelo de financiación, que está "obsoleto" después de más de una década de vigencia, está limitando la capacidad de las comunidades autónomas de crecer, de competir y de ofrecer servicios de calidad.

Ha señalado que él y Feijóo están "completamente de acuerdo en tres conceptos" básicos en relación con la financiación autonómica: La igualdad de todos los españoles; la equidad y que existan los mismos servicios en todos los territorios, y en que el modelo actual está infrafinanciado y se necesitan más recursos para financiar los servicios públicos esenciales.

Moreno ha defendido además el papel Andalucía como "dique de contención para que no haya privilegios de unas comunidades sobre otras". Ha incidido, en definitiva, en que ambas comunidades coinciden en que el actual modelo se ha quedado "obsoleto" y es necesario reformarlo porque las necesidades de financiación de las comunidades han cambiado en más de una década.

Juanma Moreno ha insistido en su mensaje de que él está celebrando estas reuniones con otros presidentes autonómicos ante la "ausencia de liderazgo" del Gobierno central, que no es capaz de convocar a las comunidades para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. "No nos queda otro remedio que asumir ese propio liderazgo para llamar la atención del Gobierno", según Moreno, quien ha insistido en la "actitud de dejadez absoluta" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Núñez Feijóo también ha querido dejar claro en su intervención que se han reunido como presidentes de sus comunidades y no como líderes regionales de sus partidos, de manera que están defendido los intereses de sus ciudadanos, con lo que ha evitado entrar en si el PP tiene un debate abierto o una posición fijada sobre la financiación autonómica, tras ser preguntado al respecto. "Andalucía y Galicia hemos pactado que lo que es de todos se reparte entre todos y en una mesa, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera", según ha sentenciado. "La igualdad es un planteamiento que ha defendido Moreno y me sumo a esa igualdad en la financiación de los servicios públicos", según ha dicho.

Respecto a la reunión que ha convocado el 23 de noviembre en Santiago de Compostela con otros siete presidentes de comunidades, entre los que no se encuentra el de Andalucía, para abordar varios asuntos comunes, entre ellos, la financiación, ha expuesto que las comunidades del noroeste de España llevan reuniéndose desde hace décadas porque comparten un claro problema común como es la despoblación y la dispersión. "Hoy he venido a hablar yo con él (con Moreno) a Sevilla", ha apuntado.

Fondos de la UE

Otro asunto que los dos presidentes han abordado en la reunión es la necesidad de que el Gobierno central cuente con las comunidades en el reparto de los fondos europeos Next Generation. En la declaración, se pide que el que el Gobierno central practique una "verdadera cogobernanza en el reparto de los fondos", así como que defina criterios estables y objetivos para la selección de proyectos y mayor concreción y certidumbre en las indicaciones que se están trasladando a las comunidades, además de acelerar y facilitar la gestión de estos.

"El objetivo común debe ser aprovechar los fondos europeos para mejorar la competitividad y el futuro económico y social de España, optimizando las posibilidades que nos ofrecen y dando respuesta a las necesidades, especialmente de la industria y de las pequeñas y medianas empresas de cada comunidad", según se señala en la declaración.

"No es comprensible que el Gobierno no quiera ejercer una cogobernanza plena y eficiente con las comunidades", según ha señalado Moreno, quien ha indicado que a Andalucía "llegan los proyectos con una etiqueta de destino". "Queremos reivindicar que esos fondos sean eficientes porque es una oportunidad que ningún territorio se quiere perder y no queremos que exista arbitrariedad con estos fondos, sino que haya transparencia, información y cogobernanza".

A este respecto, Núñez Feijóo ha lamentado la "falta de gestión clara y transparente" de los fondos por parte del Gobierno central, y ha pedido una cogobernanza "efectiva y no enunciativa", como se pactó en la Conferencia de Presidentes.