Espadas "aguanta sin romper" su oferta de apoyar el Presupuesto de 2022

Juan Espadas ha comentado en la víspera del inicio del Debate sobre el estado de la Comunidad en el Pleno de Parlamento la situación en la que se encuentran las negociaciones entre el PSOE y el Gobierno de PP y Cs de la Junta de Andalucía para lograr el apoyo de los socialistas al Presupuesto de 2022.

El alcalde de Sevilla y líder socialista en la región ha anunciado que va a "aguantar" en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin "romper" la misma pese al "silencio absoluto" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para apoyar en el Parlamento las cuentas autonómicas del año que viene, y aunque cree que en la Junta "lo que se está imponiendo es el criterio de que hay que pactar con Vox".

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en la que ha interpelado al presidente Juanma Moreno que si necesita "más tiempo" y "si quiere o no quiere diálogo".

Juan Espadas ha apuntado, no obstante, que cree que "en el Gobierno andaluz hay demasiada gente que no quería un acuerdo con el PSOE", y "lo que se está imponiendo es el criterio de que hay que pactar con Vox". "Pero si es así, que se diga", ha pedido, "que no se ponga el perfil de moderado y dialogante quien no ha movido ni un dedo por llegar a un acuerdo", ha abundado. También ha subrayado que "la tramitación parlamentaria del Presupuesto es una cosa y un acuerdo sobre la base de un diálogo entre fuerzas políticas sobre el Presupuesto que vaya al Parlamento es otra", y él ha abogado por esto último, por "un diálogo de otro nivel, pero veo que de nivel andamos cortitos", ha lamentado.

A "menos de 24 horas" para el inicio del Debate del estado de la Comunidad --que, según ha llamado la atención, se ha convocado "casualmente" antes de que se presente el proyecto de Presupuestos de 2022--, y a una semana de que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de las cuentas del año que viene, Espadas ha dicho que no va a ser él quien "rompa la posibilidad de diálogo y de un acuerdo", y va a "esperar" a que sea el Gobierno andaluz quien "rechace" esa oferta, porque es el Ejecutivo quien tiene el poder de poner el Presupuesto sobre la mesa, según ha remarcado.

"Yo aguanto", ha aseverado Espadas, quien, no obstante, ha avisado de que este miércoles, en el debate parlamentario, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, "va a preguntar al presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "si es que entiende que dialogar sobre el Presupuesto consiste en no contestar a las propuestas del PSOE", entre las que figura, según ha recordado, la inclusión en las cuentas de "compromisos" para "iniciar una equiparación salarial" de los profesionales sanitarios "con la media de España".

Eso, según ha aseverado el líder socialista, "no es diálogo, sino un monólogo", y lo que él plantea "no es chantaje emocional" --expresión utilizada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs)--, y ni siquiera "un chantaje, sino seriedad y rigor", según ha abundado Juan Espadas, quien ha descartado también que plantee un "ultimátum", y ha defendido que lo que hace es "un recordatorio" y lo que reclama es "simplemente una respuesta, un 'sí', un 'no', o una alternativa" por parte del Gobierno andaluz a las propuestas "concretas" que los socialistas le han trasladado.

Situación excepcional

Espadas ha insistido en subrayar que la actual es una "situación excepcional que viene marcada por el momento de inicio de la recuperación económica de Andalucía" tras la pandemia, "con expectativas todavía inciertas respecto al ritmo de crecimiento", y cuando es "el momento de recibir los fondos europeos" y de ver "dónde se canaliza esa inversión" por parte de la Junta.

Ha subrayado que, en ese contexto, y teniendo en cuenta que el "socio habitual" del Gobierno andaluz, en alusión a Vox, "anunció hace ya unos meses que no iba a apoyar" los Presupuestos, el PSOE-A planteó "un diálogo para intentar incorporar" a las cuentas autonómicas "elementos fundamentales que los andaluces consideran que deberían estar en ese texto", sobre cuestiones como la sanidad o el empleo, desde la premisa de que "Andalucía necesita un Presupuesto, con partidas muy claras y concretas" en esas áreas, "especialmente necesitadas de la recuperación".

"Ante problema graves, política con mayúsculas", y "ante la confrontación, el diálogo", ha defendido Juan Espadas, quien ha recordado que ya el pasado 1 de septiembre pidió por carta una reunión con el presidente de la Junta, quien le convocó en el Palacio de San Telmo un mes después, el 1 de octubre, cuando él le trasladó a Juanma Moreno "un documento con unas líneas básicas sobre las que iniciar esa mesa de diálogo".

El pasado martes, 19 de octubre, se celebró una reunión de carácter "técnico" entre la Consejería de Hacienda y una delegación socialista en la que ésta trasladó al departamento que dirige Juan Bravo una relación detallada de sus propuestas para acordar los Presupuestos, sin que hasta el momento se haya recibido "contestación de la otra parte", según ha lamentado.

"Hoy martes seguimos esperando" respuesta de la Junta, según ha avisado Juan Espadas, quien en todo caso ha aseverado que la "paciencia" del PSOE no es "infinita", y ha defendido que le gustaría llegar al Debate sobre el estado de la Comunidad conociendo "el proyecto de cuentas" de la Junta, pero "no parece que haya interés" en un acuerdo por parte del presidente y del vicepresidente andaluz, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, según ha apostillado.

"Si no se nos contesta entiendo que es porque con alguien están pactando o acordando el Presupuesto", ha deslizado el líder socialista, quien ha anunciado que las propuestas que el PSOE-A ha trasladado a la Junta para el Presupuesto serán convertidas en propuestas de resolución en el Debate sobre el estado de la Comunidad, por lo que a los grupos les tocará "mojarse" en el Parlamento, según ha remarcado.

"Esto no es un secuestro, es aplicar sentido común en la lógica política", ha manifestado Espadas, quien ha dicho que no va "pidiendo ni pordioseando diálogo y acuerdos", y que ha apuntado que cree que lo que se va a "demostrar" en dicho debate es que, "terminada la crisis sanitaria, empieza la crisis de Moreno Bonilla y su Gobierno, porque ahora toca demostrar gestión", y ha avisado a la Junta de que tiene "una oportunidad de oro de aquí a mañana --este miércoles-- para que la posición política del PSOE-A" en dicho debate "transcurra en un sentido u otro".