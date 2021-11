Juanma Moreno advierte: "En febrero veremos si me obligan a adelantar elecciones"

En pleno proceso para aprobar el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2022 las presiones sobre el Gobierno andaluz van en aumento buscando un adelanto electoral que se evita desde el propio Ejecutivo regional de PP y Cs. La legislatura está prevista que acabe a finales del próximo año y el objetivo es "agotarla" pese a que las encuestas son favorables para el candidato popular.

Sin embargo, en una entrevista al presidente andaluz, Juanma Moreno, publicada en el diario El Mundo y recogida por Europa Press, ha señalado que las elecciones en la región podrían ser durante la próxima primavera. Moreno ha apuntado que "a partir del mes de febrero" del año que viene, una vez que se retome la actividad parlamentaria tras el paréntesis que al respecto se da en enero, se podrá "constatar" en la comunidad autónoma "si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno".

Cree el presidente de la Junta que en estas circunstancias "no nos quedará más remedio que disolver" porque "el Parlamento me obligará a convocar" elecciones autonómicas. Moreno ha reiterado que va a "intentar agotar la legislatura".

También ha avisado de que "si los presupuestos no se aprueban, si yo no puedo convalidar decretos y el Parlamento se convierte prácticamente en una máquina de destrucción política del Gobierno andaluz, pues evidentemente no me quedará más remedio que disolver".

"En ese caso no seré yo el que convoque las elecciones, sino que el Parlamento me obligará a convocarlas", sostiene Juanma Moreno, quien, de todos modos, dice que "yo no me pongo en ese escenario" porque cree que los Presupuestos del año que viene --para cuya aprobación PP y Cs necesitan de apoyos entre los grupos de la oposición al no contar con mayoría absoluta en la Cámara andaluza-- "van a salir adelante, y tanto el Partido Socialista como Vox no van a ser tan temerarios como para ir a una situación política terriblemente incómoda para ellos".

El presidente de la Junta defiende que la no aprobación del Presupuesto de 2022 en el Parlamento "sería negativo por tres cosas". Por un lado, "porque va a ser mucho más difícil ejecutar los fondos europeos". "En segundo lugar, porque se evitaría una inyección económica muy importante en sanidad, educación y en el ámbito social", y en tercer lugar porque "este presupuesto implica la posibilidad de crear en torno a 125.000 o 130.000 puestos de trabajo".

"Sin los presupuestos le haríamos un flaquísimo favor a los ciudadanos de Andalucía", asevera Moreno, que dice esperar "sentido común a la izquierda y a la derecha". En esa línea, sostiene que "Vox no tiene argumentos sólidos para rechazar unos presupuestos que claramente están vinculados a la reactivación económica y social", y para el PSOE "son los presupuestos que hubiera soñado cualquier dirigente socialista hace unos años", porque "se eleva en más de 1.100 millones de euros el gasto en sanidad, se inyectan 600 millones de euros en educación, se inyectan casi 500 millones de euros en dependencia y servicios sociales".

Tras apuntar que "vamos a tener la mano tendida para que ambos grupos políticos --PSOE-A y Vox-- entiendan que tienen que pensar en Andalucía y no en sus cálculos electorales", Moreno remarca que "la puerta sigue abierta" con el PSOE-A. "Yo creo que Juan Espadas quiere pactar, pero Ferraz lo frena", apostilla el también líder del PP-A.

Por otro lado, respecto a la previsión de cerca de 1.000 millones de euros de ingresos incluida en el proyecto de cuentas andaluzas de 2022 vinculados a un fondo Covid que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció esta semana que "no existe" en el Presupuesto del Estado para el año que viene, el presidente de la Junta defiende que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) "lo recomienda y la Generalitat Valenciana lo ha hecho".

"¿Por qué no critica la ministra a sus compañeros socialistas?", se pregunta Moreno antes de añadir que "necesitamos un fondo Covid y va a tener que haberlo; y no porque lo haya pedido Cataluña, que ya de por sí tiene siempre la prima de conseguir todo lo que quiere, sino porque, desgraciadamente, la pandemia sigue entre nosotros". Además, apostilla que "llaman la atención las críticas de una ministra que ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado que son pura fantasía".