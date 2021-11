Mientras el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín acusó al PP y, concretamente, a su antiguo compañero de filas, Fran Hervías, de estar detrás de las filtraciones a la Cadena SER en las que aparecía rechazando unos nuevos presupuestos para 2022 y aboga por prorrogar los existentes, fuentes populares consultadas por LD tiraban balones fuera. Se desvinculan completamente de la grabación (que es del pasado mes de julio) y apuntan a los problemas internos que tienen en Ciudadanos.

El entorno de Fran Hervías insiste en que no van a entrar "en el juego de Marín" que no es más que el de desviar la atención ante la gravedad de los desvelado en los audios y que afecta al gobierno de coalición. En una entrevista radiofónica, el vicepresidente de la Junta ha dicho que "no le extrañaría" que la filtración viniera de Génova porque "son conocidas por todos la OPA" del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y las "maniobras" de Hervías para "liquidar a Cs en Andalucía y en toda España". "Quienes se dedican a hacer política basura pues que sigan", ha añadido.

Aunque el gobierno dirigido por Juan Manuel Moreno Bonilla no quiere entrar en polémicas con su socio principal, fuentes cercanas a la consejería de Hacienda consideran que a veces se producen malentendidos a la hora de hablar de presupuestos. Reconocen que en el mes de julio (fecha del audio filtrado del vicepresidente) ante el recorte de fondos para la Junta ellos mismos sopesaron todas las posibilidades y entre ellas estuvo la de prorrogar las cuentas públicas ante la impopularidad que tendrían las mismas en el último año de legislatura.

A pesar de la polvareda levantada, el ejecutivo autonómico sigue confiando en poder sacar adelante los presupuestos para 2022, sigue teniendo la misma voluntad de diálogo que en lo últimos meses en los que se han reunido en cinco ocasiones tanto con el PSOE-A como con VOX. De hecho, hoy mismo, a pesar de que Juan Marín ha insistido en Onda Cero y en la Cadena SER en que él prefiere una prórroga, el consejero de Hacienda, Juan Bravo ha anunciado en un foro de opinión que ha convocado nuevamente a estas dos formaciones políticas a una nueva reunión para cuadrar agendas, a pesar de que ambas han dado por rotas las negociaciones.

Sin embargo, el portavoz de VOX en el parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado que llevan "seis meses diciendo que hay un socio inestable que puede hacer caer el gobierno andaluz". Y por ello piden un adelanto electoral. Por su parte los socialistas andaluces han reclamado hoy una comparecencia "de manera urgente e inmediata" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que dé explicaciones sobre las declaraciones de su vicepresidente.

En los audios Juan Marín decía con rotundidad: ″¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más". "Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (...) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo", sentenció.