La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recomendado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que vuele "libre" y que convoque elecciones cuando él considere.

Por eso, ha querido darle un consejo: "Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad, de convocar elecciones y, por eso, yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos".

"Porque estos días he leído que, claro, a ver si te vas a desgastar. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo", ha lanzado, ante la ovación cerrada de los asistentes.

La presidenta regional ha aprovechado el congreso andaluz para cargar contra el PSOE: "Has hecho historia porque has conseguido ser por fin una alternativa real al socialismo, a esa cultura que siempre lideraba los peores ránkings y las peores noticias y ahora vais a volver a hacer historia si sois capaces de dejar toda esta historia atrás. Y sé que lo vamos a hacer juntos, que los vamos a hacer entre comunidades autónomas sin pegarnos entre nosotros".

"Otra de las características de cómo han trabajado los socialistas a lo largo de los años es creando agravios entre comunidades autónomas, lo hacen perfectamente, tiene una hoja de ruta calculada para que, entre el hombre, la mujer, el rico, el pobre, el de arriba y abajo, el campo, la ciudad, entre todos nos peguemos", ha señalado la dirigente madrileña ante todos los presidentes autonómicos de su partido, en el Palacio de Congreso de Granada, donde este viernes ha arrancado el Congreso del PP andaluz..

"Pero Andalucía ha despegado, Andalucía está creciendo y nunca ha tenido que meterse con Madrid nunca ha tenido que utilizar el agravio socialista para decir: a ver si le va a peor a la capital para que nos vaya mejor a nosotros. Y este es el ejemplo que habéis dado y por eso sé que vais a volver a hacer historia porque vamos a competir juntas, vamos a prosperar todos juntos y vamos a demostrar que España merece políticas como las del Partido Popular", ha concluido Ayuso, quien ha puesto en pie al auditorio para dirigirle una ovación cerrada.