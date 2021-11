Egea, a Juanma Moreno: "Siempre has sido libre, no tenemos que venir a decirte lo que tienes que hacer"

Teodoro García Egea se ha sentido profundamente aludido por el consejo que este viernes le ofreció la presidenta madrileña a Junama Moreno en el inicio del congreso del PP andaluz. "Vuela libre" y "toma tus propias decisiones", le dijo Isabel Díaz Ayuso, con la ovación cerrada de un auditorio puesto en pie. "Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta", añadió la presidenta regional.

Estas palabras de Ayuso se interpretaron como una claro mensaje a la dirección nacional del PP, no sólo por lo que a ella concierne, sino también por las informaciones que han venido apuntando a cierta urgencia de Génova para que Moreno convoque ya elecciones en Andalucía.

"Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre y has puesto a Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo", ha afirmado el secretario general al inicio de su intervención. "Por eso representas al PP mejor que nadie y por eso no tenemos que venir ninguno de fuera a decirte lo que tienes o no que hacer", ha añadido. "Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto Andalucía por encima incluso del PP. Eso es ser verdaderamente del PP: poner a los andaluces por encima del propio partido si hace falta".

El propio Juanma Moreno, al ser preguntado por la prensa este sábado por la mañana acerca del consejo de Ayuso, ha afirmado que "siempre he sido libre y seré libre".

Egea, que ha subrayado el honor que le supone estar en ese congreso y en en Granada, ciudad de la que guarda recuerdos importantes como el primer Domingo de Ramos con su hija y las vivencias con la que era su novia y ahora su mujer, ha expresado su confianza en el equipo que ha conformado Juanma Moreno y ha querido dejar claro que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha apostado siempre por esta tierra. "Moreno es un referente para nosotros, su gestión lo avala y ha conseguido transformar la Andalucía de los ERE en la Andalucía del empleo".