Espadas teme un Gobierno de Moreno en Andalucía "como el de Ayuso" dispuesto a "incluir a Vox"

El Gobierno de la Junta de Andalucía no consiguió hace una semana sacar adelante el Presupuesto para 2022 después de que la oposición apoyara las enmiendas a la totalidad presentadas en el Parlamento de Andalucía. La prórroga de los de 2021, que se hará automáticamente a partir del 1 de enero, será el camino que seguirá el Ejecutivo de Juanma Moreno en los próximos meses hasta el final de la legislatura previsto para dentro de un año.

Sin embargo, Moreno, en unas declaraciones recientes, aseguró que podría haber un adelanto electoral a mediados de año, justo al final de la primavera, o que podría ser después del periodo inhábil, parlamentariamente hablando, del verano.

En una entrevista en RNE, el líder del PSOE andaluz y todavía alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha comentado que la región no está para hablar todos los días de elecciones, sino que hay que hablar de soluciones. Ha expresado que ve a Moreno unos días "nervioso" con el asunto de las elecciones y otros días con un "exceso de soberbia" respecto a su capacidad incluso de "renunciar" a tener unos Presupuestos andaluces para 2022.

Espadas cree que se le "nota mucho a Moreno que hace cálculos electorales", cuando en Andalucía lo que se necesita es gobernar, tomar decisiones y ejecutar los fondos que nos llegan del Estado y los que llegarán de la Unión Europea.

El líder socialista andaluz ha lamentado que Moreno no haya atendido el "diálogo sincero" que le ofreció en septiembre sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022 y se ha mostrado convencido de que el acuerdo no ha sido posible porque el presidente y su Gobierno tenían decidido "desde el principio la prórroga presupuestaria" y "no querían un acuerdo con el PSOE-A", sino con Vox y si no era, posible, tirar el resto de la legislatura con las cuentas prorrogadas hasta las elecciones.

En relación con el acuerdo presupuestario para 2022 que Vox ha alcanzado con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Espadas ha indicado que la citada presidenta es alguien que

"claramente con Vox sabe lo que tiene que hacer y lo hace, sin ningún pudor", mientras que Moreno busca un Ejecutivo en Andalucía como el de ella, pero estando dispuesto a incluir a Vox directamente en el Consejo de Gobierno, "si fuera capaz de ganar las elecciones, que no lo va a hacer".

Espadas está convencido de que Moreno está preparando el terreno para ese escenario que él cree que es posible, pero se ha mostrado seguro de que el PSOE-A volverá a ser en las próximas elecciones autonómicas el partido más votado y con una fuerza suficiente "suficiente para gobernar", sin "hipotecas de la extrema derecha".

Unificar el voto de izquierdas en el PSOE

El líder socialista ha vuelto a agitar el fantasma de la extrema derecha. Ha asegurado que una unificación de voto entre los partidos a la izquierda del suyo "sería lo positivo" para lograr una mejor "interlocución" entre dicho sector y el "primer partido de la izquierda", que es el socialista, y para frenar un "avance de la extrema derecha" de Vox en la comunidad autónoma.

Juan Espadas ha manifestado que "sin duda eso sería lo positivo", y en esa línea ha señalado que "la fragmentación, sobre todo si al final fuesen varios grupos" de izquierda por separado a las elecciones, "dificulta, primero, alcanzar los porcentajes de representación suficientes para tener presencia en el Parlamento, y luego la interlocución con el primer partido de la izquierda, el PSOE".

En todo caso, el secretario general de los socialistas andaluces ha subrayado que por parte de su formación "no vamos a entrar ni en la dinámica ni en las estrategias políticas de otros partidos". "Tenemos la interlocución abierta, como siempre, con esa izquierda, esos otros partidos", ha subrayado antes de añadir que "lo que deseamos es que esa interlocución permita que el avance de la extrema derecha que empezó en Andalucía tiene que terminar en Andalucía, y cualquier hipótesis de que el PP quiera gobernar con la extrema derecha tenemos que erradicarla" en esta comunidad autónoma, y "eso sólo pasa por un gran triunfo del PSOE".

Preguntado por si se podría entender con la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a diferencia de lo que sucedió entre la ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz y la dirigente de Anticapitalistas, Juan Espadas ha señalado que él es "una persona dialogante" que pone "por delante siempre el bien común y el interés de Andalucía", lo que le ha llevado a hablar "con fuerzas políticas de izquierda y derecha".

Tras apostillar que "eso a veces pone nervioso a izquierda y derecha", Espadas se ha reivindicado como "una persona bastante centrada que tiene valores y principios progresistas claros", y que se "sentará" con quien "esté dispuesto a hablar" del bien común y el interés de Andalucía.