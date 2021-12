El diputado autonómico de Ciudadanos y coordinador provincial en Córdoba de la formación, Fran Carrillo, ha sido apartado de las primarias porque, según la dirección, no está al corriente de las aportaciones a las arcas del partido a las que estaría obligado por ser cargo público.

La candidatura, una de las nueve que concurrirán a las elecciones primarias de este partido para designar a su cabeza de cartel para la Presidencia de la Junta de Andalucía, no ha sido validada, aunque podría serlo todavía, ya que Carrillo dispone de un plazo de 24 horas para subsanar dicho impago, hasta las 22,00 de este este viernes, tras lo que Cs facilitará la lista definitiva de aspirantes.

Carrillo ha afirmado en su cuenta de Twitter que la actuación de la dirección de su partido es irregular y ha adelantado una posible denuncia que se podría concretar este viernes: "La dirección nacional de Ciudadanos está incurriendo en conductas denunciables. Mañana tendrán noticias mías", ha dicho.

Primarias a toda prisa

El anuncio de convocatoria de las elecciones primarias para el nombramiento del candidato de Cs a la Junta de Andalucía se hizo el martes 7 tras una reunión del Comité Permanente, órgano nacional de este partido del que forma parte Juan Marín, con un calendario que arrancó este miércoles 8 y concluirá con la votación telemática a las 20,00 horas del martes 14 tras una doble jornada de voto que comenzará el lunes 13 a las 8,00. La campaña de estas primarias transcurre entre este viernes y el domingo 12.

Marín llega estas primarias con la condición del candidato ungido por la dirección nacional, así como con el aval de los altos cargos andaluces de este partido, entre los que figuran, entre otros, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, o la portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, quien en julio reemplazó a Sergio Romero en esas tareas.

Marín habla de normalidad

El vicepresidente de la Junta ha querido dejar claro que estas primarias se convocan exclusivamente para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta y ha rechazado que se trate de unas primarias "exprés" a pesar de que desde la convocatoria al final del proceso sólo habrá siete días, así como ha defendido que la votación sea telemática por cuanto "nunca ha sido de otra forma".

Marín ha asegurado que él no conoce cuántos afiliados tiene el partido tras explicar que "yo no estoy en esos temas, tengo que dirigir un gobierno, yo me dedico a trabajar", y ha recalcado que los datos sobre el censo de militantes quien los tiene que conocer es el secretario de Organización: "Yo no puedo tener información privilegiada" de cuántos ni quiénes son los militantes.