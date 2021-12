Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía: "Macarena Olona es un cañón como candidata"

Manuel Gavira fue designado portavoz de Vox en Andalucía hace siete meses. Es el tercero que nombra el partido en apenas tres años. Su etapa está marcada por la ruptura de Vox con el gobierno de PP y Cs, al que piden de forma insistente que convoque elecciones cuanto antes. Su apuesta es que el adelanto se producirá antes del verano para poder negociar en la primera mitad del año las cuentas públicas de 2022 que no han salido adelante por el rechazo de Vox.

El adelanto electoral en Castilla y León ¿podría forzar elecciones en Andalucía?

Es una oportunidad para trasladarle al gobierno de Juanma Moreno que convoque también en Andalucía. Desde que fui designado portavoz hace siete meses, venimos pidiendo elecciones porque aquí se puede repetir el mismo caso de Murcia, Madrid y Castilla y León. Cs en Andalucía es un partido en descomposición, fagocitado por el gobierno del PP, que es frágil e inestable. Se percibe cada día, con cada medida y Proyecto de Ley que quieren sacar adelante.

Esa inestabilidad viene dada también porque Vox le retiró su apoyo. ¿Por qué?

La ruptura se ha cristalizado en la falta de acuerdo sobre los presupuestos, que no hemos apoyado porque, como estamos en el último año de legislatura, el gobierno de Andalucía no tiene ninguna voluntad de cumplir el acuerdo que tiene firmado con nosotros. Ninguna. Desde que se supo que Juan Espadas va a ser candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno se ha dedicado a cortejarle, a buscar el apoyo del PSOE más que el de Vox. El propio presidente dijo que "son los presupuestos soñados por los socialistas" y Juan Marín aseguró que es absurdo aprobar los presupuestos en el último año de legislatura.

El PP dice que hay una pinza entre Vox y el PSOE.

Eso no es cierto. El mismo día que rechazamos los presupuestos, les apoyamos para sacar adelante su proyecto estrella: la Ley de Impulso y la Sostenibilidad del territorio en Andalucía y dos decretos leyes. Decir que existe una pinza entre Vox y el PSOE no es verdad porque seguimos apoyando los decretos que consideramos beneficiosos para los andaluces. Hay una ruptura pero no una pinza.

La Justicia acaba de anunciar una investigación contra la mujer de Juan Espadas por su posible enchufe en la Faffe tras una denuncia de Vox. ¿Qué esperan de esa decisión?

Hemos denunciado ante la pasividad del gobierno andaluz, que no quería hablar del escándalo de Carmen Ibanco, la mujer de Espadas, después de que Juanma Moreno arrancó la campaña de las anteriores elecciones en el prostíbulo donde los socialistas iban a gastarse el dinero de todos los andaluces. Elías Bendodo incluso decía que era política carroñera. Queremos conocer las condiciones que había para ser contratado por la Faffe, a qué candidatos habría afectado la designación a dedo de Ibanco y qué trabajo y horarios tenía. Es un caso claro de enchufismo.

El cambio en Andalucía es puro maquillaje, no es real

¿Reconocen algún cambio en Andalucía con el PP al frente después de 40 años de socialismo?

No se puede comparar el actual gobierno con el del PSOE. Hablamos de que antes había un régimen, instalado durante 40 años, de expresidentes condenados por prevaricación y malversación que crearon una administración paralela al servicio del PSOE. Lo que le reprochamos al gobierno de PP y Cs es que está desaprovechando una oportunidad histórica para traer el cambio. Aparte de bajar impuestos, que fue posible gracias al apoyo de Vox, no han hecho mucho más. Seguimos con la misma administración paralela, la misma manipulación ideológica en los medios públicos, el mismo paro estructural de un 23% de media… El cambio es puro maquillaje, no un cambio real.

En la terna inicial para ser candidato de Vox en Andalucía estaban Patricia Rueda, Macarena Olona y usted. Ya sólo se habla de Macarena y usted ¿quién será el elegido?

Yo estoy a disposición de lo que decida mi partido, como he estado siempre. Soy un soldado y donde me destinen intentaré hacerlo lo que mejor que pueda.

¿Le gustaría serlo?

No pienso siquiera en eso, estoy centrado en mi trabajo diario, en coordinar a mi grupo, en intentar trasladar el mensaje de Vox de forma nítida y sin distorsiones. Las decisiones que no me competen ni siquiera las pienso.

¿Qué le parece Macarena Olona como candidata?

Cuando me dicen que Macarena Olona va a ser la candidata en Andalucía, se me dibuja una sonrisa en la cara y eso que soy una persona seria. Me parece una mujer trabajadora, luchadora incansable, con mucho conocimiento sobre la realidad de España, y en concreto de Andalucía. Se ha pateado las calles de aquí y yo estaría encantado de servir detrás de ella si es la persona que decide el Comité Ejecutivo Nacional para liderar el proyecto en Andalucía. Me parece un cañón de candidata.

Macarena Olona es andaluza, ama Andalucía

Sus adversarios políticos critican su posible candidatura porque no ha nacido en Andalucía.

Macarena tiene mucho apego y cariño a Andalucía, tiene familia aquí, se siente granadina, la provincia por la que es diputada. Conoce mucho Andalucía, estuvo trabajando aquí como Abogada del Estado. Cuando una persona ha tenido distintos destinos dentro de España, al final se siente de casi todos. Transmite mucho amor y sentimiento por Andalucía. Hay un dicho que afirma que los andaluces nacemos donde queremos. Ella habrá nacido en Alicante pero es andaluza.

¿Qué le pareció su discurso sobre Julio Anguita, cuando dijo que estaría orgulloso de Vox?

Yo la acompañé en ese acto en Lepe y, aunque Anguita está en las antípodas de lo que es Vox, no lo está en lo que se refiere a la defensa de la clase media y trabajadora y el rechazo que provoca la labor de los sindicatos. Milito en este partido desde 2014 y nosotros siempre hemos defendido que los sueldos de todos los trabajadores deben ser lo más alto posible y las cotizaciones lo más bajo posible. Ella denuncia que los sindicatos en Andalucía son unos privilegiados, siguen cobrando subvenciones a pesar de la corrupción. UGT incluso se ha manifestado en Cataluña en contra del español.

Si dan los números, ¿pedirán entrar en el gobierno andaluz?

Nuestra aspiración es ganar las elecciones. Si nuestros votos son necesarios para una coalición, dependerá del equilibrio de fuerzas.

El PP debe tener claro que sólo gobernará con Vox o con el PSOE

¿Qué piensa cuando el PP o Pablo Casado dicen que gobernarán en solitario, sin Vox, pero pidiéndoles que les apoyen desde fuera?

Pablo Casado no va a ser presidente sin el apoyo de Vox, salvo que llegue a un acuerdo con el PSOE. Eso debe tenerlo claro. En Andalucía, si Juanma Moreno quiere seguir siendo presidente, también tendrá que elegir entre el apoyo del PSOE o de Vox. La decisión es suya, no hay otra alternativa.

¿Por qué han recurrido el pasaporte covid ante los tribunales?

Es una forma indirecta de obligar a la gente a que se tenga que vacunar y eso va en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos. En Andalucía no tiene ningún sentido exigir el pasaporte covid para entra en la hostelería porque no hay ningún estudio que certifique que la hostelería aumenta los contagios. Además, sólo se le exige al que entra, a los clientes, no a los trabajadores que también pueden contagiar. Es un sinsentido. Hay que pedir a la gente responsabilidad, que se cuide, que se lave las manos, que mantenga distancias de seguridad, etc.