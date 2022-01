Teresa Rodríguez se lleva una reprimenda de la Fundación Blas Infante por su felicitación navideña

La felicitación navideña de Defender Andalucía. | Europa Press

La figura de Blas Infante fue reivindicada el año pasado por el Gobierno de la Junta de Andalucía como parte del giro andalucista que parte de la derecha andaluza ha llevado a acabo en los últimos tiempos. El presidente Juanma Moreno aseguró que "los andalucistas nos sentimos muy orgullosos de lo que supone la obra de Blas infante" y que sus políticas estaban encaminadas hacia un "andalucismo moderno y constitucional".

En pleno revisionismo del llamado por el andalucismo, la izquierda y parte de la derecha "padre de la patria andaluza" una felicitación navideña difundida por Defender Andalucía y por la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sido muy criticada por parte la Fundación Blas Infante. En dicha felicitación que fue compartida en las redes sociales se veía a Infante con un gorro de Papá Noel sentado en una silla con un regalo en el regazo y con la leyenda "Felices fiestas y próspera soberanía".

En un comunicado del Patronato de la Fundación Blas Infante recogido por Europa Press se ha urgido a suspender la divulgación de la imagen porque consideran que se hace un uso "frívolo" e "irrespetuoso" del llamado "padre de la patria andaluza". También asegura que la presidenta de la Fundación, María de los Ángeles Infante, "está lógicamente herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre".

Os comparto un cartel de mis compañer@s de @DfnderAndalucia que ha levantado cierta polvareda. A mí me encanta 😁 y yo creo que a Blas también le encantaría 🙂 pic.twitter.com/ohS63XW8aT — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) December 29, 2021

El Patronato de la Fundación que recuerda al político andalucista ha censurado el uso "frívolo y totalmente fuera de lugar" de la imagen de Blas Infante en esta felicitación navideña por redes sociales que, a su juicio, "solo puede achacarse a la inmadurez política de las personas que realizaron ese diseño y de quienes en el colectivo o partido denominado Defender Andalucía permitieron su difusión y rehusaron retirarlo cuando así les fue solicitado amigablemente por algunos patronos de esta Fundación y por otras personas andalucistas".

También culpa a Teresa Rodríguez por multiplicar la difusión de "lo que era una frivolidad con un radio de difusión corto" al acompañar el cartel en su cuenta de Twitter junto a un mensaje en el que afirmaba que no sólo que "le encanta" que cree que "a Blas también le encantaría". Para la Fundación todo esto constituye "una manipulación inaceptable de quien fue principal ideólogo del andalucismo, cuyo pensamiento continúa en lo fundamental hoy vigente".

"Ridiculización" de Blas Infante

La Fundación Blas Infante se desvincula de la cercanía a ningún partido político y advierte que es "independiente" y ha criticado que ahora la extrema izquierda se sume a los supuestos "ataques e intentos de descalificación o ridiculización" que "hasta ahora habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta".

"Ahora, partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen esa falta de respeto", remarcan en el comunicado.

Pese a esa supuesta independencia desde la Fundación Blas Infante advierten que no tienen "otra opción que salir a escena cuando desde alguna de esas organizaciones se desnaturaliza el pensamiento de Blas Infante, se intenta apropiar su figura o se le ridiculiza, como ocurre en este caso más allá de cuales sean los objetivos e intenciones de quienes así han actuado".

Por todo ello, la Fundación Blas Infante ha urgido a los grupos Defender Andalucía y Adelante Andalucía a "suspender la divulgación y apoyo al cartel" y pidan excusas a la hija de Infante. "Nos consta que en ambas organizaciones hay personas que no están conformes con la posición que en este tema han tomado los responsables de ellas, quizá ya aquejados de nerviosismo preelectoral o agobiados por los resultados que les adelantan las encuestas. No todo vale para intentar hacerse notar y visibilizarse. Y menos, ser irrespetuosos con los símbolos de Andalucía. Creemos que se equivocan porque están tirando piedras sobre su propio tejado. Que no se den cuenta de ello y rectifiquen solo reflejaría un grave déficit de análisis y la confusión propia de los neoconversos (al andalucismo, no a la política)", concluye la nota de la Fundación.

Una felicitación "desenfadada"

El colectivo Defender Andalucía, uno de los pilares de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, ha difundido un comunicado en el que defiende que la difusión del cartel, "hecho desde el cariño y el respeto" ya que pretendía "divulgar una visión de Blas Infante desenfadada pero no por ello irrespetuosa" que está convencido de que se ha comprendido por "la inmensa mayoría de quienes han visto el cartel".

Desde esta entidad que defiende una Andalucía soberana, feminista y socialista se han disculpado "con cualquier persona que haya podido sentirse ofendida" y rechazan que "que determinados actores intenten utilizar la excusa del cartel contra Defender Andalucía y contra Adelante Andalucía". "Nos preocupa que actores que tienen plena conciencia de nuestro compromiso ideológico con Blas Infante intenten manipular la interpretación del cartel para dañar a nuestras organizaciones políticas y promover sus propios intereses", han lamentado

📣 COMUNICADO DE DEFENDER ANDALUCÍA SOBRE EL CARTEL DE FELICITACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS 👇https://t.co/V7rGaiICz2 — Defender Andalucía ۞ (@DfnderAndalucia) January 2, 2022

Defender Andalucía ha rechazo también "cualquier intento por patrimonializar a Blas Infante y usurpar a los andaluces una figura que nos pertenece a todos" y defiende que "esto no es incompatible con la posibilidad de consensuar acuerdos desde el respeto mutuo para adoptar unas pautas comunes en la defensa de la figura de Infante".

El colectivo de extrema izquierda ha aprovechado también para atizar a Vox y al PP al proponer a la Fundación Blas Infante y al resto de entidades andaluzas "denunciar juntas y sin ambigüedad a los herederos políticos de quienes asesinaron a Blas Infante, excluyéndolos explícitamente de cualquier actividad de homenaje a su memoria" y llama a "evitar polémicas estériles entre andalucistas y priorizar los esfuerzos contra quienes denigran cotidianamente la identidad, la historia y la cultura de nuestra tierra".