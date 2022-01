El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha sido entrevistado este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio. Refiriéndose a un posible adelanto electoral en Andalucía, se ha mostrado prudente y ha tirado de argumentario, alegando que "llevamos tres años de cogobierno de PP y Cs con el apoyo parlamentario de Vox, y a Andalucía le ha ido muy bien", y que "la vocación es hacer las elecciones en noviembre de 2022, pero no depende de nosotros, depende de los apoyos que tengamos". Más no ha precisado.

El también portavoz de la Junta ha remarcado que el gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox "ha funcionado", y que "repetir esa situación sería lo ideal". "Es cierto que no sabemos qué va a pasar. Vamos a salir a ganar las elecciones y a intentar no depender de nadie. El PP está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda. Hemos pactado con todos. Hay que hablar con todos. Eso no es malo. Evidentemente, somos un partido de centro-derecha y nos sentimos más cómodos con los partidos de nuestro espectro político", ha añadido.

Centrándose en Vox, Bendodo ha dicho que "no acabamos de entender esa pinza que ha hecho el PSOE con el Vox", y ha lamentado que, últimamente, "lo que votó el PSOE es lo que votó Vox". El consejero de Presidencia ha querido "trasladar el mensaje a Vox de que a ellos les ha ido muy bien porque los andaluces han captado que han sido una herramienta útil de cambio", agregando que "coincide su bajada en las encuestas con la retirada del apoyo al gobierno". El también portavoz de la Junta ha dicho que no conoce a Macarena Olona y que, si es candidata, será recibida con una "bienvenida".

Fin del enchufismo socialista

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha contestado las preguntas de los oyentes de esRadio entre las que han destacado el enchufismo que dejaron las casi cuatro décadas de gobiernos socialistas.

Bendodo ha recordado que "el socialismo ha enchufado a muchísima gente en la administración" y que no no se tienen que preocupar los miembros de la Administración regional "que hayan entrado por méritos" pero sí "el que haya entrado porque llevaba el carnet del PSOE en la boca". "Ahora se entra en la Junta de Andalucía con el DNI antes con el carnet de PSOE", ha remarcado.

También ha dicho que "en Andalucía la corrupción tocó techo" con los escándalos de la administración del PSOE. Ha puesto de ejemplo el gasto "del dinero de los andaluces en cocaína en los prostíbulos". Ha afirmado que "tienen que pasar algunas décadas para que Andalucía se recupere de ese mazado a nuestra imagen y nuestra economía que hizo el socialismo.

Construir España de un modo imposible

El Tribunal Supremo reiteró este martes la "falta de legitimidad" de Vox para recurrir la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Preguntado por ello, Bendodo ha respondido que "es una involución democrática", añadiendo que "en Andalucía nos preocupamos igual que el resto de españoles".

El portavoz de la Junta ha dicho que "tenemos claro que los compañeros de viaje que ha elegido Sánchez son poco recomendables: los que quieren romper España y los que han heredado a la antigua ETA". En su opinión, "construir España con los que quieren destruirla es imposible", y "estamos viviendo una de las legislaturas más nefastas de la historia de la democracia". "Es imposible que los demócratas y los que quieren destruir España trabajen juntos", ha insistido.