Vox critica que Moreno espere a que el PSOE se "rearme" y señala que "Marín será historia más pronto que tarde"

La lectura en clave andaluza del resultado de las elecciones en Castilla y León no se ha hecho esperar. El resultado del PP, menor de lo esperado, y la casi desaparición de Ciudadanos ha enfriado las ganas de adelantar los comicios en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Vox, el partido que más ha crecido en las elecciones castellanoleonesas, reiteró que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pusiera fecha a la convocatoria andaluza por la "incertidumbre" que provoca la "descomposición" del partido que lidera en Andalucía el vicepresidente Juan Marín.

La batalla dialéctica entre ambos partidos por ganarse el afecto del PP está subiendo de nivel. Marín calificó de "mala noticia" el auge de Vox y calificó al partido de Santiago Abascal de "ultraderecha". También señaló que mientras dependa de Ciudadanos "en Andalucía la extrema derecha no va a gobernar".

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha indicado que Juan Marín "no solo insultó a Vox sino también a su socio de gobierno, el PP, mientras el PP andaluz calla y traga todas las cosas que le dice". Sobre el vicepresidente andaluz indicó que "más pronto que tarde será historia en Andalucía y la única duda que tenemos es si su presidente, Juanma Moreno, será también historia en Andalucía".

Gavira también ha tenido para el presidente andaluz del que ha dicho que "no es capaz de defender a su partido, que no es capaz de controlar lo que dice su vicepresidente y que se dedica a esperar a que el socialismo se rearme en Andalucía". En todas las encuestas la llegada de Juan Espadas al liderazgo del PSOE en la región no ha supuesto un incremento de votos con respecto a lo logrado por Susana Díaz en 2018.

Desde Vox se ha insistido en el adelanto electoral en Andalucía por la "fragilidad" del Gobierno de Juanma Moreno. Todo lo contrario que la Junta de Andalucía relata en cada comparecencia en la que remarca lo unida que están los miembro el Ejecutivo en torno al proyecto "del cambio".

Pese a que hace poco Gavira especulaba con que Juanma Moreno anunciaría el adelanto electoral en la región después del Día de Andalucía, el portavoz de Vox ya asume que tan pronto no será. "Si esta es la decisión que quiere tomar Juanma Moreno, él será el único responsable de las consecuencias de cuando haya elecciones", ha afirmado dejando caer que el PP podría verse afectado por el desgaste de acabar la legislatura junto a Cs.

"Este es el Gobierno que tenemos, mientras tanto, en Ciudadanos ya se pelean entre ellos con sus guerras internas y vimos a varios diputados de su grupo parlamentario que afeaban las críticas que hacía el señor Marín al PP a nivel nacional", ha reiterado.

Gavira ha finalizado su intervención destacando que "Andalucía va a hablar y va a poner en su sitio a estos gobernantes que tenemos hoy en día, que miran por los intereses de sus partidos y de su poder, en vez del interés de todos los andaluces".

Abascal no confirma el desembarco de Olona

La portavoz adjunta, Secretaria General del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada por Granada, Macarena Olona, lleva meses dejándose ver en la región y lanzando mensajes sobre su posible candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía.

En la noche electoral envió un mensaje a través de la red social Twitter diciendo: "Noche histórica. Que descanséis. Con la satisfacción del deber cumplido. Buenas noches, Andalucía" y al día siguiente compartió una fotografía de Juanma Moreno diciendo: "Las #EleccionesCyL13F han demostrado que los partidos que están destruyendo a España están en descomposición. Juanma Moreno no les des la oportunidad de rearmarse. #Andalucia merece esperanza. #EleccionesAndaluzasYa.

En la entrevista al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico le ha cuestionado sobre si Olona será la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. El líder de Vox ha dicho que "no estamos en condiciones de confirmarlo. Vox sólo confirma los candidatos una vez se convocan las elecciones".