El domingo, mientras se producía el recuento de votos de las elecciones en Castilla y León, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se encontraba a miles de kilómetros de España. Concretamente en Dubái. Toda una declaración de intenciones ante el previsible gatillazo de su partido con esta operación. "Tira tú primero", llegó a bromear semanas atrás en un mitin con su colega Mañueco. Aunque entonces las risas no impedían ver su preocupación por el efecto que esta cita pudiera tener en el tablero político de Andalucía. Especialmente por las consecuencias de la subida de Vox y su entrada en un Gobierno con el PP.

Una vez confirmados los peores augurios, tanto los miembros de la Junta como los dirigentes del PP-A, han tratado de convencer en estos días al personal de que Valladolid queda muy lejos y de que "no hay clave andaluza" en estos comicios. La misma distancia que hay entre el país emiratí y Sevilla, es la que está tratando de poner Moreno Bonilla con lo sucedido este domingo. De hecho, no ha sido hasta tres días después cuando ha protagonizado su primera comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha admitido turno de preguntas y respuestas.

Respaldando la postura que ha adoptado la dirección nacional de su partido, el líder popular ha defendido "un gobierno en solitario" para Mañueco. Aunque, eso sí, ha matizado que es a su compañero de filas a quien le corresponde decidir. En cualquier caso, y ya en clave andaluza, Moreno sí ha querido reiterar que para las próximas elecciones su único objetivo es alcanzar la ansiada mayoría absoluta -o necesaria- para conformar un ejecutivo monocolor, que no tenga que incluir a miembros de ningún otro partido.

Unas palabras que contrastan con las de su hombre fuerte en San Telmo, Elías Bendodo, quien en las últimas horas ha afirmado que para la próxima legislatura pretenden reeditar la fórmula actual de PP y Ciudadanos: "Si éste ha sido el Gobierno del campo, el próximo Gobierno tiene que ser el del impulso. Y para que eso suceda, tiene que tener los mismos actores". Todo un gesto para un partido que se desangra y que, a tenor de las encuestas, no consigue reconectar con su electorado, lo que preocupa -y mucho- a los populares, que no quieren depender de Vox.

En definitiva, Moreno y Bendodo, ya han dejado claro ante la opinión pública que lo único que no contemplan es una vicepresidencia ocupada por políticos como Macarena Olona (si se confirma su candidatura), o Manuel Gavira (actual portavoz de Vox en Andalucía). Es un mensaje que llega, además, cuando el PSOE de Juan Espadas ya ha lanzado el lema de campaña de que viene la extrema derecha, intentando azuzar a su electorado.

Moreno Bonilla debe decirle a las y los andaluces si está dispuesto a sentar a la ultraderecha en el Gobierno de Andalucía. Os comparto mis reflexiones tras las elecciones en Castilla y León. https://t.co/JKNpPyOU2Q — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) February 14, 2022

Por otro lado, el presidente andaluz también ha hablado del ofrecimiento de Pedro Sánchez a Pablo Casado para facilitar con la abstención del PSOE la investidura de Mañueco si el PP rompe todos sus acuerdos con los de Abascal. Juanma Moreno ha expresado su incredulidad y ha tirado de hemeroteca para reafirmarse. "Cuando los socialistas tuvieron la oportunidad de facilitar la tramitación de unos presupuestos que yo había desideologizado, me dejaron solo. No es honesto, el PSOE no quiere apoyar al PP y lo que sí hace es engordar a Vox", ha sentenciado.

El calendario legislativo

Con este panorama de Despeñaperros para arriba, la legislatura en Andalucía sigue con su curso y queda desactivado el adelanto electoral. Un extremo que han venido sosteniendo en el Gobierno andaluz en las últimas semanas, pero que ahora respaldan con los hechos. Y es que la Junta ha presentado esta semana en el Parlamento Andaluz un calendario legislativo cargado de iniciativas. Algunas de mucho calado, como el Proyecto de Ley de Función Pública, que lleva años en un cajón y que a día de hoy cuenta con el apoyo de los sindicatos, llegarán próximamente.

El último domingo posible para acudir a las urnas en Andalucía es el 2 de diciembre. Aunque la fecha que ahora venden en San Telmo es el 27 de noviembre. Por el momento, no se está produciendo el temido bloqueo en la cámara autonómica y la acción del Gobierno se está redoblando para acallar el ruido de los tambores. En Andalucía quieren borrar la sombra de lo ocurrido en Castilla y León y evitar el desgaste. Moreno ha aprendido la lección y, como buen segundo, no quiere cometer los mimos errores de cálculo en su carrera para mantenerse cuatro años más al frente de la Junta.