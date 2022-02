La guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección general del PP con el presidente, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, a la cabeza después de que se desvelara una trama de espionaje contra la primera ha colocado a los populares en una situación comprometida. Muchos dirigentes del PP y distintos cargos se han posicionado en las redes sociales en uno u otro bando.

Sin embargo, otros miembros del partido han optado por llamar a la "unidad". Entre ellos se encuentra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha hecho este llamamiento en las I Jornadas Andaluzas Letras para la Concordia que se han celebrado en Cádiz. Las únicas declaraciones que había hecho el líder del PP andaluz hasta entonces fueron: "No me interesa otra cosa que no sea Andalucía".

En la jornada de hoy, Moreno se ha limitado a decir "unidad, unidad, unidad" a su llegada al acto cuando ha sido cuestionado por los periodistas por la crisis del PP pero durante su discurso de este acto en torno a la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán ha reivindicado el "diálogo", el "respeto mutuo" y la "capacidad de empatizar" como herramientas para resolver los "conflictos" que "siempre va a haber" en "organizaciones y partidos políticos", al igual que en el conjunto de la sociedad.

Las diferencias solo se resuelven desde el diálogo, la empatía y el respeto mutuo. Hay que hacer un esfuerzo por el entendimiento. El acuerdo es el éxito de la sociedad y ese tiene que ser el objetivo permanente y constante de todos los que nos dedicamos a la política. pic.twitter.com/DlPmGmqUy4 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 18, 2022

En ningún momento del discurso ha aludido expresamente a este conflicto pero ha remarcado "la necesidad del encuentro" entre las partes enfrentadas poniendo de ejemplo el "abrazo" entre Pemán y Alberti que "simbolizó la reconciliación de las dos Españas cuarenta años después de la Guerra Civil".

Elecciones al final de la legislatura

La crisis del PP ha postergado definitivamente el posible adelanto de las elecciones en la región. Si el resultado de los comicios en Castilla y León alejó la fecha hasta más allá del verano ahora el PP, según cuenta El Independiente, podría haber ordenado a Moreno que agotase la legislatura.

Desde el principio la intención que trasmitía la Junta de Andalucía era que ellos querían llegar a final de 2022 en el poder y agotar la legislatura. Sin embargo, un posible adelanto electoral a la primavera o, como tarde, el verano rondó en toda la CCAA. Moreno llegó a decir que dependía de lo que sucediera en el Parlamento Andaluz durante el mes de febrero por un posible bloqueo de Vox y PSOE.

Precisamente, el partido de Santiago Abascal es el que más interés tiene en que se celebren los comicios en Andalucía cuanto antes y ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno en varias ocasiones que adelante las elecciones. Por su parte, el PSOE de Juan Espadas parece que ya se encuentra en campaña hasta el punto de que ha llenado la región de pancartas electorales mientras se encuentra inmerso en un nuevo caso de corrupción que afecta a un diputado socialista.