El presidente andaluz ha afrontado el último 28F, Día de Andalucía, de su primera legislatura al mando del Gobierno de Andalucía y del PP en la región entregando los títulos de Hijos Predilectos al compositor Manuel Alejandro y al cantante Alejandro Sanz y otras 20 medallas de Andalucía en el Teatro Maestranza de Sevilla.

Una vez concluido el acto en el mismo escenario ha ofrecido una entrevista a Canal Sur en la que ha tratado distintos temas, desde la invasión de Ucrania hasta la financiación autonómica pasando por la crisis del PP.

El presidente andaluz ha recordado que "hace 42 años conseguimos un instrumento poderosísimo, que es tener el Estatuto de Autonomía y el autogobierno" y ha dicho que "ahora lo que tenemos es creer en nosotros mismos y usar ese instrumento en beneficio de los andaluces. Tenemos que ser líderes en España". Ese mensaje de liderazgo andaluz dentro de España lo ha repetido en distintos momentos. Juanma Moreno "quiere que Andalucía sea protagonista".

"Ese objetivo lo tengo yo. Que sea protagonista en casi todo", ha remarcado el presidente de la Junta de Andalucía. "Yo aspiro a una Andalucía líder y quiero que Andalucía condicione a nivel nacional, tanto en mi partido, como en el Gobierno de España", ha añadido.

Para ello cree que "Andalucía tiene que hacerse oír y hacerse notar el peso demográfico que tenemos y nuestra capacidad". "Con todo el respeto a otras CCAA a las que les tengo cariño pero estoy ya cansado de Cataluña, País Vasco… No, Andalucía, tiene peso, capacidad, somos la tercera economía de España, somos el segundo exportador. Tenemos capacidad para estar en esa línea".

Sobre el reparto de los fondos europeos ha señalado que "a día de hoy pocos fondos nos han llegado" y que "se ha favorecido a CCAA del PSOE en detrimento de las populares. Me da igual que mañana sea presidente el señor del PP que sea, voy a ser igual de beligerante siempre porque Andalucía está por encima".

Por ese motivo ha señalado que le genera "malestar" ver que "en ese reparto institucional no se tiene en cuenta lo que aportamos los andaluces, gran parte de lo que proyecta España es Andalucía y a nosotros nos deben de respetar, tener en cuenta y tratar como nos corresponde".

Feijóo, líder del PP

Sobre la crisis del PP ha comentado que "nosotros nos hemos mantenido muy al margen, ha sido una crisis en Madrid, yo la única actuación que he tenido es para pacificar los ánimos en mi formación política y buscar una salida".

Esa "salida" es la convocatoria de un Congreso Extraordinario que será el próximo martes y que se celebrará en Sevilla en los días 2 y 3 de abril de 2022. Ve Moreno "encauzado el problema" y ha dicho: "espero, deseo y quiero confiar que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia dé un paso adelante".

Sobre Núñez Feijóo ha señalado que "es un hombre razonable, sensato, moderado, entiende la diversidad de España, y es una persona muy cualificada y muy capaz". Creo que "puede hacer cosas muy importantes en beneficio de nuestro partido".

"Sin duda" Juanma Moreno está "convencido" de que es el perfil para cerrar las heridas del PP. Algo que hay que hacer "muy rápido". "El nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo puede representar esa unidad que necesitamos", ha añadido.

Moreno ha asegurado que ha mantenido "siempre al margen del Gobierno andaluz cualquier problema del partido". Para el líder del PP "es tan importante el Gobierno de Andalucía y los andaluces que todo lo demás me importa bastante poco. Si tengo que sacrificar mi partido lo sacrificaría siempre en beneficio de Andalucía y los andaluces. Es mi gran objetivo".

Sobre el Congreso Extraordinario del PP que se celebrará en Sevilla ha contado que "nos lo han pedido así. Al final Andalucía es una tierra maravillosa". Ha dicho entre risas que "los propios compromisarios saben que aquí se come bien, se bebe bien, se duerme bien, y que tiene patrimonio. Andalucía es una maravilla y a todo el mundo le gusta venir aquí y son muchos los compañeros que me han dicho "aprovechando que eres el primero en examinarte por qué no lo hacemos en Andalucía". Cree que "es positivo para la ciudad de Sevilla porque son 3.000 personas las que vienen aquí por tanto es un Congreso importante".

¿Gobierno con Vox?

Las últimas encuestas han señalado que aunque el PP ganaría las elecciones en Andalucía, Moreno necesitaría a Vox para Gobernar.

En este sentido, ha hablado también del final de la legislatura y ha señalado que "a pesar" de llevar "en minoría casi siete meses" y de "no tener el Presupuesto" siguen "trabajando, estamos arrinconando la pandemia, gestionando los fondos europeos que empiezan a llegar y en tercer lugar la recuperación económica".

Juanma Moreno ha recordado que "la legislatura ya va concluyendo y a partir de julio, que es el último mes del periodo de sesiones, ya casi está finiquitada y nos quedará poco más después del verano".

"Queremos preparar un Presupuesto y que podamos hacer las cosas lo antes posible. Hasta el último minuto vamos a estar gestionando los problemas de los andaluces y los cálculos electorales nos importan poco", ha dicho el presidente andaluz. Moreno aspira a "tener una mayoría suficiente" que ve "posible" y cae que "los andaluces saben lo importante que es tener estabilidad" porque "vivimos tiempos de incertidumbre".

En este sentido y hablando de crisis como la invasión de Ucrania, la sequía o el coronavirus ha señalado "ahora necesitamos gobiernos fuertes" y eso "significa que voy a pedir prestado el voto a votantes no tradicionales míos". "Se lo voy a pedir para no tener que depender de nadie, hacer un Gobierno moderado, como es Andalucía, un Gobierno dialogante y eficiente en la gestión", ha añadido. Para eso el presidente andaluz va a tratar de "aglutinar el mayor número de votos posibles en torno a este proyecto centrado, abierto y plural que es el que yo represento".