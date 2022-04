El PP ganaría claramente en Andalucía, pero el empuje de Vox le impediría gobernar en solitario

A la espera de que Juanma Moreno convoque elecciones en Andalucía, las encuestas siguen apuntando una mayoría del PP que, sin embargo, no sería suficiente para gobernar en solitario debido al empuje de Vox, que se consolida como tercera fuerza política, y la estrepitosa caída de sus socios de Ciudadanos.

Según el último sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, si hoy se celebrasen elecciones, los populares obtendrían 44 escaños, 18 más que en diciembre de 2018, cuando consiguieron arrebatarle el Gobierno al PSOE de Susana Días. Sin embargo, el desplome de la formación naranja, que pasa de 21 a 2 escaños dejaría muy poco margen de maniobra a Moreno para repetir la coalición con la que ha gestionado la comunidad esta legislatura.

De hecho, si la suma de PP y Cs sumaba hasta ahora 47 diputados, unos nuevos comicios les situarían en 46, apenas dos más que la suma de PSOE -que repetiría con 33 diputados- y sus socios de izquierda. Un resultado muy ajustado, que dejaría en manos de Vox el futuro de Andalucía, ya que la mayoría absoluta se sitúa en estos momentos en 55 escaños.

El empuje de Vox

El partido que lidera Santi Abascal sigue al alza y, según la encuesta de Sigma 2, podría obtener hasta 20 diputados, 8 más que en las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, Vox ha descartado volver a dar su apoyo a un gobierno del PP si no entra a formar parte del mismo y Ciudadanos, a su vez, ha rechazado formar gobierno con Vox, lo que impediría un hipotético gobierno tripartido y complicaría las cosas al actual presidente de la Junta de Andalucía.

De esta forma, Juanma Moreno se vería entre la espada y la pared si lo que pretende es dotar de estabilidad al nuevo ejecutivo y garantizar sus apoyos para sacar adelante los presupuestos de 2023, la principal razón que se los populares esgrimen para convocar elecciones el próximo mes de junio.

Al margen de los cálculos para formar gobierno, el sondeo muestra un claro empuje de Vox en Andalucía, que la llegada de Feijóo al PP no habría conseguido frenar. Así, si se comparan estos resultados con los obtenidos hace apenas tres meses, se observa cómo los de Santi Abascal les ha comido terreno a PP y Cs. De hecho, si en enero la suma de ambos partidos se quedaba a sólo dos escaños de la mayoría absoluta en las estimaciones más optimistas, hoy les faltarían nueve para conseguirla.

La situación de la izquierda

Mientras tanto, el PSOE permanece estancado a pesar del relevo de su líder. En diciembre de 2018, Susana Díaz obtuvo 33 escaños, la misma marca que Juan Espadas registró en enero y también en este último sondeo publicado por El Mundo, a pesar de que en porcentaje de voto cae ligeramente.

Peor parada sale la izquierda radical, que se quedaría muy lejos de los 17 escaños que obtuvo Adelante Andalucía hace cuatro años. Si se presentase en solitario, el partido de Teresa Rodríguez apenas conseguiría un escaño; Andaluces Levantaos (con Más País a la cabeza), uno o ninguno y Unidas Podemos se quedaría con entre ocho y nueve escaños. Su única esperanza sería por tanto que un hipotético acuerdo entre la formación morada, Andaluces Levantaos, Los Verdes Equo y otras organizaciones menores pudieran tener más empuje que presentándose por separado.

En todo caso, a estas alturas, se desconoce quién podría encabezar ese proyecto. También es una incógnita qué hará Vox finalmente, aunque el nombre de Macarena Olona lleva meses sonando con fuerza para formalizar su desembarco en la política andaluza.

Seis claves de las elecciones andaluzas para antes y después de que se llenen la urnas - Libertad Digital

Moreno, el líder más valorado

Al no haber confirmado su candidatura, Sigma 2 no pregunta por ella en la valoración de líderes, sino por Manuel Gavira, actual portavoz de Vox en el Parlamento, que se sitúa como el líder peor valorado con una nota de 2,8 sobre 10. El único que aprueba, no obstante, es Juanma Moreno, con un ajustado 5,2. Le siguen, por este orden, Juan Espadas (PSOE) y Juan Marín (Cs), con un 4,1; Teresa Rodríguez, con un 3,7; Esperanza Gómez (Más País), con un 3,2 y Martina Velarde (Podemos), con un 3,1.

La encuesta ha sido realizada entre el 18 y el 21 de abril, a partir de 2.200 entrevistas telefónicas.