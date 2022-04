PP y Vox conseguirían una amplia mayoría en Andalucía, según otra encuesta

Una encuesta realizada por NC Report para el diario La Razón mantiene la línea de que Juanma Moreno estaría en disposición de revalidar su mandato en la Junta de Andalucía si se celebrasen ahora elecciones en Andalucía, aunque tendría que cambiar a su socio de Gobierno: Vox por Ciudadanos.

El PP sería el partido más votado con el 33,3% de los votos ganando más de medio millón de papeletas y subiría entre 19 y 21 representantes respecto de las elecciones anteriores y pasaría de los 26 a 45-47. Mientras que Vox, sin la confirmación de si será Macarena Olona o no su líder, pasaría de los 12 escaños a los 15-17. La suma de las dos formaciones 60-64 supera con creces la mayoría absoluta de 55 representantes y salvaría la debacle de Ciudadanos y Juan Marín, actual socio de Gobierno del PP, y que pasaría de 21 a 1-3 representantes.

El PSOE, por su parte, sigue descendiendo, bajaría en más de 60.000 papeletas y podría perder hasta 2 representantes, de los 33 a los 31-33. La escisión del partido Adelante Andalucía también pasa factura al bloque de la izquierda. Unidas Podemos obtendría una representación de 9-10 escaños y el partido de Teresa Rodríguez, Andalucía No Se Rinde, caería de los 17 a los 2-3 escaños.

Con estos datos, el bloque de la izquierda sólo llegaría a los 42-46 escaños, inferior a la lista más votada del PP lo que podría dar alas a los de Juanma Moreno de intentar formar un Gobierno en solitario, con el apoyo de Vox, pero sin la necesidad de dar ninguna cartera a la formación de Santiago Abascal, siguiendo la fórmula de la Comunidad de Madrid y no la de Castilla y León donde Alfonso Fernández Mañueco no obtuvo más representantes que todo el bloque de la izquierda. Aún así, parece difícil que Vox vaya a aceptar quedarse fuera de un Gobierno ahora que ya tiene responsabilidades en Castilla y León. El PP podría llegar a forzar una repetición de las elecciones, pero es un riesgo que puede ser mejor no asumir.

Se confirma la tendencia

Según el último sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo publicado este domingo, los populares obtendrían 44 escaños, 18 más que en diciembre de 2018, cuando consiguieron arrebatarle el Gobierno al PSOE de Susana Díaz. Sin embargo, el desplome de la formación naranja, que pasa de 21 a 2 escaños dejaría muy poco margen de maniobra a Moreno para repetir la coalición con la que ha gestionado la comunidad esta legislatura.

De hecho, si la suma de PP y Cs llegaba hasta ahora 47 diputados, unos nuevos comicios les situarían en 46, apenas dos más que la suma de PSOE -que repetiría con 33 diputados- y sus socios de izquierda. Un resultado muy ajustado que dejaría en manos de Vox el futuro de Andalucía, ya que la mayoría absoluta se sitúa en estos momentos en 55 escaños.

El partido que lidera Santi Abascal sigue al alza y, según esta encuesta, podría obtener hasta 20 diputados, 8 más que en las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, Vox ha descartado volver a dar su apoyo a un gobierno del PP si no entra a formar parte del mismo y Ciudadanos, a su vez, ha rechazado formarlo con Vox, lo que impediría un hipotético gobierno tripartido y complicaría las cosas al actual presidente de la Junta de Andalucía, que tendría que aceptar a Vox dentro de su Ejecutiva.