El comienzo de la vista en el Tribunal Supremo sobre los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que juzgó la pieza política de los ERE y que condenó a los expresidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha impactado en la precampaña de las elecciones andaluzas.

Tanto el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, y la candidata de Vox, Macarena Olona, se han pronunciado sobre el caso de corrupción del PSOE andaluz y la posible condena a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán.

Moreno, en unas declaraciones en Onda Cero el pasado martes, afirmó sobre la posible entrada en prisión de José Antonio Griñán, que no le desea "mal a nadie" y "menos a personas que ya tienen una edad muy determinada". Dijo también que "entrar en la cárcel es terrible" y que "desde el punto de vista humano, no es agradable ni apetecible" que "una persona por encima de 70 años, que ha sido presidente del Gobierno", tenga que "ingresar en la cárcel". "No es una imagen que me gusta".

Su rival dentro del espacio de centro derecha, Macarena Olona, candidata de Vox, pidió que "no se haga un uso político de la condena en firme" aunque afirma que hay que "dar la voz al pueblo" para conseguir "un castigo social y político ademas de judicial".

En unas declaraciones durante su visita al Real de la Feria de Abril, Moreno se mostró mucho más contundente sobre la decisión del Tribunal Supremo contra los responsables del caso de los ERE fraudulentos de las anteriores administraciones socialistas de Andalucía. Aseguró que quiere que "se haga justicia" y que lo único que le interesa al Gobierno que preside es "recuperar todo el dinero defraudado, que ha sido mucho".

También ha dejó que los jueces son "los únicos que pueden dictaminar una sentencia" y recordó que en la anterior sentencia del TSJA se demostró la "culpabilidad hacia altos cargos mandatarios de anteriores gobiernos socialistas". Moreno pidió "todo el respeto a la Justicia" y recordó que "estamos hablando de cientos de millones de euros que iban para los parados y que han desaparecido", por lo que "este es el gran objetivo y la gran motivación" que tiene como presidente de la Junta, que "se esclarezcan donde están esos recursos y que se le devuelva, en este caso, al erario público".