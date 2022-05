Podemos se queda definitivamente fuera de la coalición de extrema izquierda Por Andalucía

El temor de los partidos a la izquierda del PSOE se ha cumplido y no habrá coalición para las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía del próximo 19 de junio y los distintos partidos tendrán que concurrir en solitario.

Las negociaciones entre los distintos partidos que conforman Por Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) fueron muy duras y consiguieron un acuerdo en el último momento del plazo que se habían dado, las 23:59 del pasado viernes, para que la candidata fuera la preferida de Yolanda Díaz, Inmaculada Nieto, pero a la hora de inscribir esta coalición en el registro Podemos y Alianza Verde no lo hicieron por un "error material".

Durante el fin de semana los servicios jurídicos de los partidos implicados han intentado encontrar la fórmula para que se incluya en Por Andalucía a Podemos y Alianza Verde llegando a pedir un escrito de subsanación ante la Junta Electoral de Andalucía la noche del domingo como último recurso. Este escrito presentado por el representante general de Por Andalucía, Francisco Javier Camacho, ha sido rechazado por la JEA aunque se abre un plazo hasta las 23.59 horas del próximo martes 10 de mayo para recurrirlo.

Sin embargo, desde Por Andalucía han advertido a Europa Press que "la denegación de la coalición que se registró fuera de plazo no se va a recurrir" porque asumen que "no prosperaría" ese posible recurso, de modo que los "equipos jurídicos" de las seis organizaciones implicadas en esta confluencia "estudian otras vías de subsanación y otras vías para encontrar un encaje político" al acuerdo alcanzado.

Si Por Andalucía no recurre la decisión de la JEA y en el caso en el que esta no saliera favorable para los intereses de la formación la única opción que le queda a Podemos es concurrir a las elecciones del 19J en solitario dividiendo aún más el voto de la extrema izquierda y no sumarían con el PSOE para arrebatar la Junta al PP.