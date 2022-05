El candidato de Ciudadanos para la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio, el vicepresidente de Juanma Moreno, Juan Marín, ha cargado duramente contra Vox y contra su candidata, Macarena Olona, en una entrevista en Antena 3.

Marín, que ya dijo que los de Santiago Abascal no "cantarían el Cara al Sol" y que él "votará no" a un Gobierno andaluz de PP y Vox, continúa sus ataques a la formación que puede convertirse en tercera fuerza política en el Parlamento de Andalucía. En las últimas encuestas Moreno podrá llegar a gobernar en solitario necesitando la abstención de Vox que subiría hasta casi los 20 escaños. Prácticamente los que perdería Ciudadanos quedándose sólo con 1 de los 21 con los que cuenta actualmente.

El todavía vicepresidente de Juanma Moreno ha señalado en televisión que Macarena Olona "no ha aparecido por Andalucía" y ha situado su llegada a la región "a partir del 3 de junio para hacer campaña". En este sentido, ha remarcado que Vox "tiene muy claro usar a los andaluces" y ha apuntado que "parece que quieren un campo de experimento".

Sobre las encuestas que señalan un posible gobierno en solitario de Juanma Moreno que saldría de las elecciones del 19 de junio ha comentado que está "seguro" de que "no va a gobernar en solitario" sino "en coalición nuevamente". El líder de Cs aspira a que se repita el pacto con el PP para que "no tengamos tantos líos" y ha apuntado que "no existe" relación entre Moreno y Olona.

Ha advertido a Moreno de que lo que le ha sucedido al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha señalado que "ha tenido que tragar con todo lo que Vox le ha puesto encima de la mesa". También de que el partido de Abascal hará de las andaluzas la antesala para "llegar a La Moncloa a cualquier precio".

Las dos "alternativas" que tienen los andaluces

El líder de Cs de la región seguirá en el Gobierno regional hasta el último momento ya que aunque ahora se enfrenten a su socio de coalición en las elecciones del 19J no va a "dejar de ser leal a los andaluces" y que van a "acabar la legislatura al completo".

Juan Marín también ha comentado las discrepancias públicas entre los distintos partidos de la izquierda andaluza y lo que ha sucedo estos días con el error de Podemos a la hora de registrarse dentro de la confluencia Por Andalucía. Ha dicho que hay "dos escenarios": uno es repetir la coalición entre PP y Cs en el que no habría que hacer "ni siquiera habría que hacer programa electoral" y la alternativa es un Gobierno de PP y Vox.