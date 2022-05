Adriana Lastra dice desde la Andalucía de los ERE que el PP está "a trincar a manos llenas"

La vicesecretaria general del PSOE se ha ido a hacer campaña por su partido a Andalucía. Adriana Lastra, que fue sustituida por Pedro Sánchez al frente de la portavocía en el Congreso, ha comparecido este viernes desde la Feria del Caballo de Jerez (Cádiz) para arremeter contra el candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La dirigente del partido condenado por los ERE en esta región ha acusado desde allí al PP de "estar en lo que ha estado toda la vida: en trincar a manos llenas cada vez que puede. Lo vemos en Madrid, pero también lo vemos por lo que estamos sabiendo en Andalucía", dijo Lastra, dos días después de que el presidente del Gobierno calificara en el Congreso de los Diputados a los populares como "mangantes".

Lastra ha lamentado que el PP oculte sus siglas en esta precampaña electoral para el 19 de junio y "forzar" a que se llame a su candidato por su nombre de pila. En esa línea, ha asegurado que Moreno oculta las siglas porque "no quiere que los andaluces sepan que el PP traicionó sistemáticamente a los españoles" votando en contra de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional (SMI) y del estado de alarma que ayudó a salvar vidas.

"La derechita cobarde"

"La gente no puede tenerle afecto a alguien que ha estado escondido los últimos tres años y que se ha dedicado a no hacer nada y a dejar que gestione el Gobierno de España en Andalucía", ha advertido. La vicesecretaria socialista ha lanzado un mensaje a "la derechita cobarde que oculta sus siglas", a quien ha dicho que los andaluces "no se van a olvidar de lo que han hecho, de las traiciones y deslealtades a esta tierra".

Lastra ha defendido que Andalucía es "una tierra de oportunidades" que cuenta con el apoyo del Gobierno y que "queremos tener más futuro del que nos puede ofrecer Moreno Bonilla, que no ofrece nada y que hace que Andalucía no pinte nada".