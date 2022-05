Continúa el esperpento de la extrema izquierda andaluza: el nombre Por Andalucía está registrado por el PP

La confluencia Por Andalucía que reúne a Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz no ha comenzado su andadura electoral con buen pie. Primero, no consiguieron atraer al otro partido que puede atraer votos dentro de su mismo espectro político, la formación de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía. Después, Podemos, IU y Más País se enfrascaron en una discusión por encontrar un candidato para las elecciones del 19J que llegó a un acuerdo en el último momento para colocar a Inmaculada Nieto, candidata que no quería el partido morado.

Al alargarse las negociaciones entre los partidos, Podemos y Alianza Verde se pasaron de la hora límite para inscribirse dentro de la coalición Por Andalucía y tuvieron que pedir a la Junta Electoral de Andalucía una rectificación que fue rechazada. Al final, la imagen de la coalición ha quedado tocada aunque sus impulsores hayan pedido disculpas por el espectáculo de la última semana.

La última polémica que rodea a Por Andalucía es que esa marca ya estaba registrada en la Oficina de Patentes y Marcas. Cuenta el diario ABC que Por Andalucía la registró el dirigente del PP de Málaga, Carlos Ortiz, cuando los populares y Ciudadanos estaban pensando en crear una coalición para las elecciones el 11 de marzo de 2021. Entre los nombres que se registraron para la unión de PP y Cs uno de ellos era Por Andalucía.

Por Andalucía era la elección que el PP andaluz tenía si salía adelante esa fusión con Ciudadanos con la que sí que se presentaron a las últimas elecciones en el País Vasco. Sin embargo, la dirección nacional que entonces estaba bajo el mando de Pablo Casado preferían la marca Suma Andalucía, también registrada. El PP tiene derecho de uso de ese nombre hasta 2025.

Por Andalucía cumple los requisitos

Pese a la polémica que se ha generado después de que Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz registraran Por Andalucía como nombre de la coalición para las elecciones del 19 de junio la Junta Electoral de Andalucía lo aceptó porque no consta otro partido con esa denominación.

Explica ABC que la coalición Por Andalucía cumple los requisitos ante la Junta Electoral de Andalucía para presentarse el 19J con ese nombre porque "el registro de marcas y patentes tiene un régimen distinto al de las coaliciones o partidos políticos. Por tanto, no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos. Ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas".