El objetivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección es claro: está decidido a gobernar en solitario. Lo ha reiterado desde que convocó los próximos comicios del 19 de junio y este domingo lo vuelve a poner de manifiesto en una entrevista concedida a El Confidencial. Tanto es así que, aunque señala que no es lo que desea, no descarta incluso repetir las elecciones si no hay acuerdo entre los diferentes partidos y no obtiene la mayoría suficiente para gobernar sin tener que reeditar una coalición.

"No descarto nada, podría pasar" ha asegurado el presidente andaluz a este diario en el que ha matizado también que "no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable". Es por ello por lo que apela a la responsabilidad de los andaluces a la hora de depositar sus votos en las urnas. "Tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren", ha dicho, después de subrayar que tienen varias opciones como dar una mayoría suficiente a su partido para evitar que tenga que llegar a acuerdos con otras formaciones u optar por un gobierno Frankenstein como el que lidera Pedro Sánchez a nivel nacional.

¿Gobernaría con Vox?

Moreno Bonilla ha tratado de sortear la pregunta de si gobernará con Vox en caso de que sea necesario, como ha ocurrido en Castilla y León donde Alfonso Fernández Mañueco se ha visto obligado a pactar con los de Santiago Abascal para evitar perder el gobierno autonómico.

El candidato popular a la Junta de Andalucía ha afirmado que puede asegurar a sus electores "que el Gobierno de Andalucía será para todos los andaluces, voten lo que voten, y cumpliendo el Estatuto de Autonomía completo". Subraya en este sentido que no tocará el ordenamiento jurídico y señala cuestiones en las que ambas formaciones no están de acuerdo como cuando hablan, ha dicho, "de que son euroescépticos", de que "no creen en el Estado de las Autonomías" o "niegan una realidad como la violencia machista" o "el cambio climático".

Es por ello por lo que reitera que va a "pelear para gobernar en solitario", algo que es para él un objetivo "irrenunciable" y que además considera que está a su alcance. "Si conseguimos movilizar esa mayoría razonable, serena, constructiva y moderada que hay en Andalucía, lo lograremos" ha defendido.

Palabras de Moreno Bonilla sabedor de que a día de hoy las encuestas le son favorables. Los sondeos apuntan a que el PP de Andalucía podría igualar en votos a todas las formaciones de izquierda juntas o incluso rozar la mayoría absoluta. Sostiene el presidente andaluz que la mayoría absoluta es un objetivo "prácticamente imposible", dada la división del arco parlamentario, aunque reitera que su aspiración es conseguir un resultado suficiente para "gobernar sin ataduras".

No descarta consejeros de Cs

A pesar de sus deseos de gobernar en solitario, en esta entrevista Moreno Bonilla ha valorado positivamente la experiencia de gobernar en coalición con Ciudadanos.

Defiende que "hay buena sintonía política y personal" con los representantes de la formación naranja y, al igual que Isabel Díaz Ayuso ha hecho en la Comunidad de Madrid, no descarta contar con miembros de Ciudadanos en su Gobierno aunque no hayan querido integrarse en la lista del PP como les ofreció.

Dispuesto a cambiar la ley electoral

Por cierto que en esta entrevista se ha cuestionado a Moreno Bonilla por otra de las reivindicaciones de los populares como es cambiar la ley electoral para que gobierne la lista más votada. Una reivindicación que abandera el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que avala también el presidente andaluz.

Asegura que "en España, tenemos que, de una vez por todas, llegar a un gran acuerdo que nos permita definir la mayoría. Ver opciones como, por ejemplo, si la lista más votada recibe un plus para tener la mayoría". Eso sí, Moreno Bonilla se pregunta si "estaría el PSOE dispuesto". "Nosotros sí", sostiene el líder popular andaluz, que defiende que "lo deseable para España" sería sentarse "a negociar un cambio para que el que gane gobierne, pero con garantías".

Bendodo cometió un error

No ha evitado contestar tampoco el candidato popular a la pregunta de si el coordinador general del PP y consejero de la Presidencia de su gobierno, Elías Bendodo, cometió un error al hablar de España como "Estado plurinacional". "Evidentemente sí" fue un error, ha dicho, que "el mismo ha reconocido que cometió".

En cualquier caso, ha subrayado que rápidamente se corrigió y considera, por tanto, que "no hay que darle más importancia". Sostiene además que "nadie duda de la defensa que ha hecho el PP de la nación española", y puntualiza que "otra cosa es que somos conscientes de que España es plural, es diversa, es singular, y eso es parte de la realidad que la hace grande".