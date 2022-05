En una entrevista en Es la Mañana de Federico, Santiago Abascal ha hablado de las expectativas de su partido para las andaluzas del 19J, del efecto Olona y también de las consecuencias de la campaña emprendida contra la candidata, que se puede acabar volviendo en contra de la izquierda.

Según Abascal, el partido afronta las elecciones andaluzas con unos datos de sondeos internos que muestran que podrían "obtener el mismo número de diputados que Juanma Moreno en las anteriores elecciones". En los anteriores comicios, el PP logró 26 escaños y consiguió alcanzar el poder gracias a un pacto de gobierno con Ciudadanos y al apoyo externo de los doce diputados de Vox.

Esos mismos sondeos internos del partido auguran, según avanzó este lunes LD, un crecimiento de hasta dos puntos del partido en medio del vendaval desatado por la izquierda contra la candidatura de Macarena Olona, que la Junta Electoral de Granada ha decidido avalar. Mientras, las últimas encuestas auguraban hasta ahora hasta 20 diputados para Vox.

Abascal se ha mostrado convencido de que los resultados en Andalucía van a confirmar que "el cambio de ciclo ya se ha producido". El líder de Vox ha recordado cómo Castilla y León "es una prueba de ello" así como ya lo fueron los resultados en la Comunidad de Madrid. "Esto anticipa lo que va a pasar en España, más allá de lo que digan las encuestas", ha insistido el líder de Vox.

En la sección de preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico el presidente de Vox ha comentado las palabras del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, sobre su intención de gobernar en solitario. Abascal ha dicho que "si no quiere pactar con nosotros primero tiene que ganar, que igual le ganamos nosotros". Ha añadido que "el PP en Andalucía ha demostrado que no es capaz de cumplir los acuerdos de investidura pactados con Vox". En este punto ha recordado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien "no cumple ni con sus propios electores" al aplicar "medidas más restrictivas" que Manuela Carmena.

¿Qué dicen las encuestas en Andalucía?

Lo cierto es que a tenor de los últimos sondeos publicados el objetivo que marca Santiago Abascal es más que posible: la encuesta de Demoscopia y Servicios publicada por okDiario este lunes colocaba a Vox ya en 25 escaños y en una trayectoria ascendente, algo menos fuerte en los últimos días si bien es probable que el despropósito de la campaña contra Olona haya vuelto a reforzar esa tendencia.

Hasta el momento la trayectoria de populares ha sido descendente en la mayoría de los sondeos. Como ya ocurriese en Castilla y León Juanma Moreno empezó la precampaña muy fuerte: por encima de la suma de los partidos de izquierda e incluso no demasiado lejos de la mayoría absoluta, pero en las últimas semanas el PP se habría debilitado mientras que Vox, especialmente a partir de la proclamación de la candidatura de Olona, ha venido subiendo en casi todos los sondos.