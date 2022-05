"Lucha contra la violencia de género, el cambio climático y la autonomía andaluza": las "líneas rojas" de Juanma Moreno

Las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio están a la vuelta de la esquina y los distintos candidatos multiplican sus apariciones en los medios y en actos de precampaña por toda la región. La candidata de Vox, Macarena Olona, una vez que se ha solventado el intento de anular su candidatura, ha asegurado en esRadio que en los futuros comicios se dirime si será ella o el candidato del PSOE, Juan Espadas, quienes vencerán y que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, sería "un vicepresidente extraordinario".

La previsión de las encuestas que se han ido publicando en las últimas semanas es muy distinta a lo pronosticado por la candidata de Vox. Según estos sondeos, el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, arrasaría pero no llegaría a contar con los escaños suficientes para gobernar en solitario y necesitaría pactar con Vox.

En una entrevista en el programa La Hora de la 1 en TVE, Juanma Moreno, ha comentado estos pronósticos electorales. Ha asegurado que "las encuestas son encuestas y hay que relativizarlas". Piensa Moreno que "es muy importante lo que sucede en la calle y lo que suceda de aquí al 19J, que son muchos días y puede cambiar la cosa". Ha reconocido que "hay una tendencia alta del PP como opción preferida de los andaluces y en eso me empeño".

Por este motivo está reclamando el voto a "la Andalucía sensata, a la real" para conseguir "esa mayoría serena y moderada" para que le den "la confianza para gobernar". Ha insistido Moreno que no tiene "interés" de "gobernar con otra fuerza política" y va a "intentar por todos los medios posibles hacerlo en solitario". "Ese va a ser mi objetivo", ha añadido.

Juanma Moreno ha matizado las declaraciones en las que aseguró que estaba dispuesto a repetir las elecciones si no conseguía un gobierno en solitario. El candidato del PP ha señalado: "Yo no deseo que haya una repetición de las elecciones". Ha explicado que estos comicios "se han convocado para que en julio tengamos un nuevo gobierno y en septiembre estar trabajando por unos nuevos presupuestos para 2023". "Tener unas nuevas elecciones sería un fracaso colectivo de todas las fuerzas políticas", ha remarcado el dirigente popular.

"No quiero que haya otras elecciones, ahora, de aquí tiene que salir un gobierno viable, un gobierno posible y… ¿Cuál es un gobierno posible?" Se ha preguntado Moreno. El presidente andaluz ha añadido que él "nada más que puedo hacer consideraciones de un gobierno posible con aquellos que entiendan las líneas rojas que marque el principal partido que gane las elecciones. Y si somos nosotros esas líneas rojas son muy sencillas: el Estatuto de Autonomía de Andalucía, parte importante de la Constitución, y todo lo que aporta en materia de lucha contra la violencia de género, lucha contra el cambio climático y en materia del respeto a la autonomía. Todo ese tipo de cosas vienen en nuestro Estatuto de Autonomía y de ahí no me puedo mover un milímetro".

El PP-A, único partido con "autonomía"

Juanma Moreno también ha comentado en esta entrevista en TVE que le "sorprende" que "se trasladen a las Cortes unas elecciones de ámbito exclusivamente autonómico". Para el candidato del PP son unos comicios "en Andalucía y para Andalucía y creo que algunos partidos políticos quizá no lo han entendido".

En este sentido, también ha dicho que Andalucía "tiene un sentimiento de pertenencia colectiva muy desarrollado, por supuesto también un sentimiento de españolidad" y que "hasta ahora" están transcurriendo "con normalidad". Por ahora "no hay mucho exabrupto" y "espero, deseo y me gustaría confiar en que la campaña se desarrollara con normalidad, serenidad y con actitud propositiva por parte de los candidatos", ha añadido.

También ha asegurado que "ahora mismo la única formación que tiene autonomía plena para tomar decisiones en beneficio de la familia y los ciudadanos de Andalucía es el PP, a pesar de que estamos en un proyecto nacional". Ha dicho que vio "al señor Espadas votar al dictado de lo que decía Sánchez" cuando "votó a favor de la despenalización de las injurias al Jefe del Estado, cosa que ha sorprendido muchísimo por ser un socialista andaluz". También ha tenido para sus posibles socios de Gobierno si no consigue los escaños para hacerlo en solitario. Ha dicho que "por parte de Vox todas las decisiones se toman en Madrid y se utilizan estas elecciones como un trampolín a algo más grande pero no per sé por los intereses de los andaluces".

En relación a supuesta polémica por las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, También ha comentado que "hace falta más respeto al adversario y más serenidad" y que se puede "defender tu posición sin necesidad de insultar al adversario".

Juanma Moreno ha comentado también cómo ha molestado al candidato del PSOE, Juan Espadas, que apele al voto socialista. Ha dicho que le "sorprende" que "un candidato diga que es una falta de respeto apelar a los ciudadanos libres que pueden cambiar su voto. Yo sigo apelando a esos votantes socialistas que se sientan decepcionados con la política de Sánchez o la actual política del PSOE. Creo que tengo legitimidad y libertad para pedir ese voto". Además, Moreno ha añadido que "las encuestas dicen que una parte de esos votantes están optando por la opción que representa el PP. Aquí cabe todo el mundo, caben votantes del PSOE. Nadie me puede impedir pedir el voto a todos los ciudadanos".