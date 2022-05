Andaluces Levantaos recurre el empadronamiento de Macarena Olona y la reta: "Entregue su móvil"

Andaluces Levantaos ha recurrido la decisión de la Junta Electoral de la provincia granadina sobre la proclamación de la candidatura de Macarena Olona a las próximas elecciones por Vox ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, a fin de "anular" su resolución del pasado día 23 de mayo en virtud de la cual se desestimó el recurso presentado por esta coalición por supuestas irregularidades en su inscripción en el padrón de Salobreña, en el litoral granadino.

Así lo ha indicado la coalición andalucista en una nota de prensa, en la que su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía de la formación, Modesto González, ha señalado que lanzó por redes sociales un reto público a Olona a fin de que "entregue su teléfono móvil para que se haga una geolocalización GPS y se demuestre cuánto tiempo durante estos últimos seis meses ha estado" en Salobreña.

"Si hay al menos seis días retiraremos el procedimiento judicial, solo pedimos seis días en un periodo de seis meses. Es algo muy sencillo", señaló. En este sentido, la denuncia interpuesta por Andaluces Levantaos solicita que el tribunal reclame a Olona, que es la candidata de Voz a la Presidencia de la Junta, algunas pruebas con la que se pueda "probar su vecindad en Salobreña", como por ejemplo "registro sanitario en su médico de cabecera, la geolocalización de su teléfono móvil, su domicilio fiscal, informe sobre los paquetes, cartas o notificaciones recibidas en la vivienda, el alta de luz o el contrato de agua".

"Un documento del padrón no es suficiente"

El equipo jurídico de Andaluces Levantaos ha indicado que espera que el caso pueda atenderse "con celeridad" por las circunstancias "tan características que acontecen, al tratarse de una decisión que puede alterar la participación de Olona en la candidatura de Vox".

"Si no puede demostrarse su residencia durante estos seis meses en Salobreña no cumplirá el precepto legal de ser vecina de esta tierra y residir aquí, por tanto no reunirá las condiciones que establece la Ley Electoral de Andalucía para poder formar parte de una candidatura", ha explicado Modesto González.

Según la normativa, ha explicado Andaluces Levantaos, para poder participar de los procesos electorales y tener capacidad para ser electa es necesario vivir en Andalucía, y, ha agregado, "un documento del padrón no es suficiente para acreditar la residencia porque un alta puede haberse producido en fraude de ley, como es el caso, con el único fin de engañar a la administración para obtener un interés personal".

Cabe recordar que la Junta Electoral Provincial de Granada no encontró "obstáculo legal alguno" para la proclamación de la candidatura de Macarena Olona en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, y rechazó la solicitud de su anulación que realizó Andaluces Levantaos por "no cumplir el requisito de vecindad" en Andalucía y por su supuesto "empadronamiento ficticio" en Salobreña.