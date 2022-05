¿Quién es quién en la "sopa de letras" de la extrema izquierda en Andalucía?

A una semana del comienzo de la campaña electoral andaluza el despropósito que han protagonizado las distintas confluencias de partidos a la izquierda del PSOE de Juan Espadas han sido algunas de las claves de la precampaña. Cada una de las hasta tres coaliciones que pugnan por recoger los restos de la extinta Adelante Andalucía, refundada por Teresa Rodríguez, que llegó a ser cuarta fuerza política en 2018 con 17 escaños en el Parlamento de Andalucía, ha tenido sus minutos de protagonismo mediático.

La extrema izquierda andaluza, unida entorno al proyecto de Rodríguez en 2018 consiguió menos escaños que cuando se presentaron por separado en 2015 Podemos e IU. En esas elecciones el partido entonces liderado a nivel nacional por Pablo Iglesias consiguió 15 escaños y sus homólogos de IU sacaron 5. En las encuestas más optimistas para para los comicios previstos el próximo 19 de junio les darían 11 diputados entre las tres coaliciones. Por Andalucía obtendría 8, Adelante Andalucía 2 y Andaluces Levantaos 1.

Una "sopa de letras"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección el 19J, Juanma Moreno, en un acto con los empresarios andaluces describió a estas coaliciones a la izquierda del PSOE como una "sopa de letras" con "lo mejor de cada casa". Esta "supuesta alternativa" a las políticas del Gobierno de PP y Cs es un "bloque de ocho partidos de izquierdas". En estas declaraciones Juanma Moreno erró en el número de partidos que componen las tres coaliciones: son trece en vez de ocho.

La mecha de la división entre las distintas formaciones políticas de la extrema izquierda andaluza se prendió con los recelos y reproches que desde el sur le hacían continuamente tanto Teresa Rodríguez como su pareja, el alcalde de Cádiz, José María Gonzaéz Kichi, a Pablo Iglesias. Sobre todo a raíz de la polémica compra del chalet de Galapagar por el entonces líder de Podemos.

La papeleta de Adelante Andalucía.

La salida de la formación morada de los dirigentes andaluces al final se acabó traduciendo en una ruptura del grupo parlamentario entonces conocido como Adelante Andalucía, nombre que rescató Teresa Rodríguez en 2021. Esta fractura ha sido el principal condicionante para que no se reedite el pacto de 2018 y las principales coaliciones no acudan de la mano al 19J. Rodríguez ha querido ir por libre en este proyecto y no ha escuchado las llamadas a la unidad de Yolanda Díaz. Ha preferido que Adelante Andalucía acuda como una formación política distinta con un proyecto de corte más nacionalista andaluz y buscando siempre la confrontación con Madrid.

A comienzos de la precampaña se erigió como "espacio de alternativa a la derecha y extrema derecha" pero también al PSOE de Espadas al que no ha dejado de recordar la corrupción de las anteriores administraciones socialistas como los casos de los ERE o la Faffe. Además no dudó en definir el llamamiento a la unidad de la izquierda como un discurso "tramposo". El partido ha imitado a Podemos y ha colocado una imagen de Teresa Rodríguez en la papeleta y debido a la polémica ruptura con sus antiguos socios se ha quedado sin poder contar con dinero público ni espacios en los debates de Canal Sur.

Por su parte, la otra parte de Podemos e IU han encontrado nuevos compañeros para concurrir al 19J. Lo hicieron en el último momento junto a Más País Andalucía, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Llamaron a la coalición Por Andalucía y después de una negociación muy dura en plena Feria de Sevilla decidieron que Inmaculada Nieto, la preferida por Yolanda Díaz y Alberto Garzón, fuera la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. El damnificado fue el Guardia Civil afín a Podemos, Juan Antonio Delgado.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos tanto Podemos como Alianza Verde se inscribieron en la coalición fuera de plazo. La Junta Electoral Andaluza desestimó el recurso del resto de formaciones y no incluyó a estos partidos. Para solucionarlo han decidido que se integren en la coalición electoral.

El último partido que pugna por rascar algún escaño es Andaluces Levantaos. Esta coalición que lidera Modesto González ha tenido también su protagonismo durante la precampaña andaluza cuando presentó un recurso ante la JEA para tratar de tumbar la candidatura de Macarena Olona por Vox por un supuesto falso empadronamiento que ha sido rechazado

¿Quién es quién?

Las tres principales coaliciones de extrema izquierda agrupan a distintas formaciones políticas todas dentro de un mismo espectro político que va desde el nacionalismo andaluz, al comunismo pasando por partidos de corte ecologista y otros de índole local. En Andaluces Levantaos están incluidas las formaciones Andalucía por sí, Convergencia Andaluza, Andalucía entre todos, Andalucistas Linenses y Ganemos Chiclana. Su candidato a la presidencia es Modesto González Márquez, coordinador nacional de Andalucía por sí.

En su página web se especifica que "Andaluces Levantaos es una coalición política que pretende devolverle al pueblo andaluz la ilusión y el ánimo por mejorar nuestra tierra; una alternativa desde, por y para Andalucía, que ve en la colaboración, el diálogo y el entendimiento, las mejores herramientas para cambiar nuestras vidas; un proyecto político socialdemócrata, ecologista y de obediencia andaluza, que luchará porque el futuro de nuestros hijos e hijas, andaluces del futuro, se quede en nuestra tierra y esté lleno de oportunidades, de igualdad y de bienestar social". Además de los partidos antes citados los partidos Los Barrios 100x100, Foro de Montellano y Juventudes Andalucistas muestran su apoyo a la coalición.

En junio de 2021 Teresa Rodríguez refundó Adelante Andalucía. La formación con la que se había presentado como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 se había disuelto pero ella quiso mantener la marca. Esta vez unió a Adelante Andalucía, de la que es portavoz y miembro de la comisión permanente, a los Anticapitalistas de Andalucía, al Partido de la Izquierda Andalucista y a la formación Primavera Andaluza.

Según el registro de escritos de constitución de coaliciones electorales por partidos políticos o federaciones de partidos de la Junta Electoral de Andalucía la coalición Izquierda Unida Andalucía-Más País Andalucía-Verdes Equo-Iniciativa del Pueblo Andaluz: Por Andalucía está conformada por todos estos partidos. Como tanto Podemos como Alianza Verde se quedaron fuera del registro por hacerlo fuera de plazo sólo estarían apoyando la coalición. Su líder es Inmaculada Nieto, la que después del cisma con Teresa Rodríguez se quedó como portavoz parlamentaria del grupo.

El líder socialista andaluz, Juan Espadas, necesitará el apoyo de estos trece partidos políticos que conforman las tres coaliciones a su izquierda para conseguir arrebatar a Juanma Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía. Por ahora las encuestas no auguran buenos números para ninguna de las formaciones, ni siquiera para el PSOE, que tendría que montar un Frankenstein andaluz para dormir en San Telmo a partir del 19J.