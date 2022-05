Espadas reta a Moreno a ir a la notaría a firmar contra Vox: "A la ultraderecha ni agua"

A pocos días del inicio de la campaña oficial de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio la tensión entre los distintos candidatos empieza a aumentar. Los últimos sondeos destacan que Juanma Moreno repetiría en el cargo venciendo ampliamente y quedándose muy cerca de la mayoría absoluta. En muchos de esos escenarios el líder del PP en Andalucía tendría que pactar con Vox e incluirles en el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía.

Esta salvedad ha sido utilizada por el candidato del PSOE, el exalcalde de Sevilla y exconsejero de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Juan Espadas que ha visto cómo en los últimos días aumentan las dudas sobre la idoneidad de su candidatura por la falta de conocimiento de su figura en gran parte de Andalucía. En este sentido, la encuesta del Centra, el CIS andaluz, destacaba que sólo un 67% de los andaluces sabe quién es mientras un 95% sí conoce al candidato del PP.

Espadas ha vuelto a pedir al PP un cordón sanitario contra Vox pero esta vez intenta forzar a Juanma Moreno a que rechace a Macarena Olona de forma pública. En este sentido, el candidato del PSOE ha retado al popular a que firme ante notario que no incluirá a Vox en su futuro Gobierno. "Que venga conmigo el primer día de campaña electoral a la notaría que quiera, si quiere aquí en Málaga, la que tenga más próxima; y firmamos los dos que a la ultraderecha ni agua, y ya hemos cambiado el escenario político", ha sostenido Espadas. El socialista ha indicado que Moreno "ni lo hace ni lo va a hacer porque no está dispuesto a renunciar", añadiendo que quien "va a parar a la ultraderecha" es el PSOE.

Además, Espadas ha aprovechado para advertir al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía que no le va a apoyar en la investidura "para que al día siguiente pacte con Vox un presupuesto; eso se ha acabado". "Que no tenga cantos de sirena con que el PSOE será responsable cuando él no lo fue en diciembre de 2018 y cuando pienso que está engañando a la opinión pública porque está negociando con Vox en Madrid", ha dicho.

Para el candidato del PSOE quien está al cargo de esas supuestas negociaciones entre PP y Vox es el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y coordinador de la campaña del PP-A para el 19J, Elías Bendodo. Ha señalado que "ha desaparecido y nadie se ha preguntado ni cómo ni por qué: es el que negocia con Vox en Madrid los acuerdos y alianzas y la primera la tiene más que negociada si consigue los resultados, que no los va a conseguir".

Juan Espadas ya cargó contra Bendodo después de los malos datos que el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces publicó el pasado lunes y en los que el candidato socialista no salía bien parado. En este sentido, ha vuelto a decir que la encuestas "se equivocan y lo puedo acreditar de manera veraz". Ha recordado que "el primer día de la campaña de 2018 las mismas encuestas de las que presume Moreno Bonilla las tenía Susana Díaz y ya saben lo que pasó. Las encuestas están muy bien, muchas veces para generar el ánimo de la tropa, otras para intentar desmotivarlos; a mí no me causan ni una cosa ni la otra".

"Puerta abierta" a Vox

Espadas se ha cuestionado si el problema está "en que el PSOE obstaculice la entrada de Vox o es el PP el que le ha preparado y todos los días trabaja con la puerta abierta a ese escenario si consiguiera sus votos. Esa es la cuestión". Para el líder socialista "esto es un engañabobos. La realidad es que el PP no sólo no le hace ascos a gobernar con la ultraderecha sino que es el escenario en el que quiere trabajar para lo que realmente le importa: El gobierno de España", ha enfatizado, preguntando a los asistentes al encuentro informativo si no tienen la sensación "de ser conejillos de indias en un laboratorio".

Vox, según Espadas, quiere "cargarse a Pedro Sánchez y gobernar España: no creen en la Constitución Española, ni en el Estado de las autonomías, ni en el autogobierno; ese es el escenario y el PP en vez de ser derecha europea, de conmigo no cuente, es una derecha española, que es un poquito más cutre y dice: bueno, si a mí me va bien, pues ya está".

"Masivamente a votar"

El candidato socialista, que no remonta en las encuestas y que no conseguiría sumar con las tres coaliciones de hasta 13 partidos que hay a su izquierda para ser presidente de la Junta de Andalucía cree que la única manera de vencer a la derecha es una alta participación el próximo 19J.

Ha pedido a los andaluces que se "impliquen" reconociendo que los socialistas necesitan que "sean unas elecciones donde se vaya masivamente a votar. Al PSOE le va bien cuando la mayoría de la sociedad se pronuncia y no le va tan bien cuando sólo se pronuncian unos pocos".