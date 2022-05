El objetivo es claro y el discurso cada vez más contundente: el Partido Popular quiere hacer historia en Andalucía cosechando, por primera vez, una mayoría que supere a la suma de todas las formaciones de izquierda del arco parlamentario. La meta son los cincuenta escaños. Y para ello Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato a la reelección, está diseñando una estrategia que pasa por convencer a los votantes socialistas de que no hay ninguna intención de introducir a Vox en San Telmo, con órdagos como una hipotética repetición electoral.

Se presenta ante esta cita con las urnas con un balance de gestión de tres años y medio del que destaca, entre otras cosas, la "estabilidad política", pese a la pandemia, y el "diálogo social con sindicatos y empresarios", que sitúa como uno de los logros de la legislatura. Además, advierte: "Mientras yo siga de presidente, aquí va a haber puertas al diálogo para todos". Durante su discurso, todo son guiños a la moderación. De hecho, asegura que su vocación pasa por construir un "gran proyecto de centro reformista y liberal en el que cabe todo el mundo".

El candidato popular, en un desayuno organizado por Europa Press, ha desvelado que recibe continuamente críticas a izquierda y derecha tachándole de "desideologizado", aunque él defiende que tanto los problemas como las soluciones no tienen color político, por eso se erige como un buen gestor al margen de las siglas, que busca el voto útil entre todos los espectros sociales. Añade que quiere seguir siendo presidente para todos los andaluces. Y avisa: "el que quiera entrar en un gobierno de Andalucía tiene que entender que el interés de los andaluces está muy por encima de los del partido. El que no lo entienda está muy equivocado y no tiene cabida en el Gobierno de Andalucía".

Se ha servido del ejemplo del Gobierno de España, integrado por PSOE y Podemos, para comentar en tono jocoso que las diferencias entre ambas formaciones generan disputas y divisiones internas. Por eso él ha abogado por un gobierno viable: "Cuando hay descoordinación se lastra Andalucía y yo no quiero eso. No quiero coaliciones de líos, necesitamos un gobierno sólido, viable. Y viable es que dos partidos se entiendan, si estamos en las antípodas, no nos podemos entender".

Insiste una y otra vez en el mantra de estos días: "Me voy a dejar la piel para conseguir esa mayoría"; y se fija un objetivo de "cincuenta escaños". Considera que así, a cinco diputados de la mayoría absoluta y superando a todas las formaciones de izquierdas, quedarían desarticuladas las intenciones de Macarena Olona de formar parte del Ejecutivo andaluz. Y pese a las advertencias de Vox, él se muestra confiado en que finalmente no se materializarán las palabras del vicepresidente del partido, Jorge Buxadé. "En periodo electoral ninguna fuerza va a decir que va a dar el apoyo gratis a nadie".

Precisamente se muestra muy crítico con que la formación de Abascal haya anunciado desde Madrid que votarían en contra de su investidura si no forman parte de la ecuación. "A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto ni con quién no pacto, ni tampoco qué decisiones tengo que tomar en Andalucía". Además, añade, la única formación que acude con total independencia de Despeñaperros para abajo a la carrera del 19-J, es la suya.

Apela a una "mayoría serena, que no chilla" y reclama el voto de un socialista descontento con un PSOE que "ya no es lo que era". Sobre la hipotética vuelta a las urnas en caso de que tras el domingo electoral no le den los números, reconoce que el escenario no es deseable por muchas razones. En primer lugar, porque no habría presupuesto para 2023. Y en segundo lugar, por el gasto que supone para el erario público. Pero reitera: "si mañana un grupo me impone cosas con las que yo no voy a estar de acuerdo, ese gobierno no es viable".

En la página de promesas electorales. Destacados anuncios sobre infraestructuras y educación. El público presente en el desayuno, organizado en la sevillana sede de la fundación Cajasol, ha roto en aplausos cuando Moreno ha desvelado que la Junta de Andalucía financiará la ejecución de la línea tres del metro de Sevilla, una demanda histórica de la ciudad. Por otro lado, se ha comprometido con la creación de dos actividades extraescolares gratuitas (estudio asistido y deporte) para la educación pública, permitiendo así que los menores permanezcan en los centros hasta las cinco de la tarde y fomentando la conciliación de las familias.