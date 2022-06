Una comparsa del Carnaval de Cádiz llama "intrusa" y "macarrilla" a Olona y dice que le falta "clase"

El nacionalismo andaluz es una de las señas de identidad que más llevan a gala algunas de las formaciones políticas a la izquierda del PSOE que se presentan a las elecciones andaluzas del 19 de junio. Especialmente Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez.

Precisamente, desde ese espectro político es desde donde más se ha atacado a la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, por no ser andaluza y, de la mano del PSOE local, intentaron eliminar su candidatura por la polémica de su empadronamiento en Salobreña. Antes, la propia Teresa Rodríguez ya había acusado a Olona de "usurpar la identidad andaluza" al vestirse de flamenca.

En esta línea se ha manifestado la comparsa Los quinquis en el tardío Carnaval de Cádiz que se celebra estos días coincidiendo con la precampaña andaluza. Aunque, en esta ocasión, el grupo que comanda José Antonio Vera Luque, un conocido chirigotero que este año se ha pasado a la comparsa, ha ido más allá diciendo a la candidata de Vox por ser una "intrusa".

En uno de los pasodobles de la comparsa llamado Tú no eres andaluza que cantaron en la semifinal del COAC 2022 se refieren a "Macarena la de Graná" y ha sido muy celebrado por el nacionalismo andaluz de extrema izquierda en redes sociales. Le dicen a Olona "tú no eres andaluza y nunca lo serás, por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía".

También le dicen que le sobra "chulería" y le falta "mucha clase" y que imita "nuestro acento, como si fueras del sur". Los del Vera Luque remarcan que "no tiene ni puta idea del sentimiento andaluz" y hacen una mención al 4 de diciembre, la fecha que el nacionalismo de izquierdas andaluz quiere reclamar como día de Andalucía. También le dicen a la candidata de Vox que no "siente la blanca y verde" porque "no fue Andalucía la madre que te parió". La comparsa recuerda a algunas mujeres de la región como Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano, Victoria Kent y Mariana Pineda y hacen menciones a la posguerra y al episodio llamado la Desbandá, sucedido durante la Guerra Civil.

El pasodoble continúa: "Y no de señora Olona, macarrilla, macarrona, un cortijo pa' su mierda oligarquía. Que no tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante, a mi tierra Andalucía". El público del Teatro Falla se puso en pie para aplaudirles y entonaron algunas estrofas del himno de Andalucía.