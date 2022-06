Todo es nuevo en la campaña que empieza el PP-A para las elecciones del 19-J. Por primera vez, parten con un candidato que ya es presidente de la Junta de Andalucía. Además, son ellos los que llevan las riendas, al margen de tutelas por parte de Génova 13. Y la guinda la ponen los sondeos: hasta el propio CIS de Tezanos augura una victoria histórica para los populares, que conseguirían la gesta de sumar más que toda la izquierda en el Parlamento Andaluz.

Con todos estos mimbres, la euforia se ha desatado en el primer mitin protagonizado por el candidato a la reelección, Juanma Moreno, en la ciudad que le vio crecer, Málaga. A los sones de Manuel Carrasco, o "Cuando brille el sol", canción que interpretó micrófono en mano en la campaña del 2018, el presidente andaluz ha llegado hasta un abarrotado recinto, cuyo público no ha parado de aplaudir y corear "se nota, se siente, Juanma presidente".

"Ganas de comernos el mundo"

La moral, sin duda, es la de un campeón. Y él ya avisa que pondrá toda la carne en el asador: "Tenemos equipo, ideas y proyecto. Pero, sobre todo y fundamental: tenemos unas ganas de comernos el mundo que no nos para nadie, nadie, nadie", ha vociferado ante un público desatado. Poco antes no ha dudado en repetir el discurso de que su principal aspiración es cosechar una mayoría lo suficientemente amplia como para "gobernar en solitario".

Para ello ha apelado, una vez más, a los votantes descontentos con la deriva del PSOE. Una vez construida la "marca Juanma", toca ponerla en escena. Por eso esta vez, a diferencia de la campaña de 2018, han imperado las banderas de Andalucía por encima de las de España, que también había. Hay que apuntalar a un espectro ideológico que se identifica con el andalucismo y que abunda en la región, pero siempre situado del lado del PSOE.

En esa línea, llamativa ha sido la escena en la que, nada más empezar con su discurso, dos menores han irrumpido en el escenario para hacerle entrega de una bandera blanquiverde con el escudo que en su día diseñara Blas Infante para la comunidad más poblada de España. "Me ha encantado el detallito de los niños de traerme esta bandera que me va a acompañar los catorce días de campaña, porque me va a recordar quiénes son mis jefes: todos y cada uno de los andaluces", ha rematado Moreno.

Acto seguido, ha reconocido la presencia de "militantes de otros partidos" en el acto, y no ha dudado en pedirles su apoyo para que su próximo Ejecutivo no dependa de ninguna fuerza política más que la suya. También ha relatado, a modo de anécdota, que por la calle hay ciudadanos que le piden denunciar la candidatura de su partido porque en su ciudad su nombre "no viene en la papeleta del PP", pero Moreno, ha desvelado, les tranquiliza explicándoles que él sólo puede concurrir por Málaga.

A estas alturas, nadie duda de que la apuesta de virar al centro y usar métodos muy similares a los del socialismo andaluz en las últimas décadas, ha terminado dando resultado al candidato popular. Aunque él, insiste: "No nos confiemos, no hemos ganado nada", y hace un llamamiento a la movilización de su electorado alegando que "habrá muchos días para ir a la playa, pero sólo uno para ir a cambiar Andalucía".

El balance de gestión

Sacando pecho de su gestión, el popular ha afirmado que "Andalucía ya no es un infierno fiscal", y ha recordado que ya no hay que pagar un 45% para heredar, "gracias a las políticas de este gran proyecto político" que encabeza. Por supuesto, también ha habido una mención a la corrupción, celebrando que en los medios de comunicación ya no se habla de escándalos fraguados en San Telmo, sede de la presidencia.

Consciente de que uno de sus baluartes es la economía, Juanma Moreno ha abierto frente contra el candidato socialista, Juan Espadas, por las reformas desplegadas en la última legislatura, advirtiendo de que el proyecto del PSOE pasa por volver a introducir impuestos como el de Sucesiones o Donaciones. Por ello, pide "no dar un paso atrás" el próximo domingo 19 de junio.

Rumbo a Sevilla

Tirando de simpatía y cercanía con el público, ha agradecido el apoyo de su tierra: "Esta es mi provincia, mi ciudad, mi gente, mi familia" y a ellos se ha consagrado pidiéndoles ayuda "como siempre, desde que era muy jovencito". A sus vecinos les ha animado a sumar la voz y difundir su proyecto político "para avanzar con una mayoría suficiente y un gobierno en solitario. Para conseguir cuatro años más de progreso, bienestar, avance, futuro, ilusión".

Juanma Moreno ha cerrado el mitin coreando el Himno de Andalucía y se ha subido en un coche rumbo a Sevilla, donde a las once y media ha asistido a la pegada de carteles y ha pedido, ahora sí de manera oficial, el voto a los andaluces. Toda una declaración de intenciones el esfuerzo por estar también en la capital hispalense, y es que la provincia de Sevilla, un feudo que parecía inexpugnable, podría cambiar de color por primera vez en la historia.