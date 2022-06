La candidatura de Espadas no despega: ¿quién asumirá el fracaso?

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, arrancó la campaña para las elecciones del 19 de junio en Jaén, provincia vital para los intereses del PSOE en el que el partido Jaén Merece Más estaría cerca de conseguir representación según el CIS.

Es precisamente el ente dirigido por el socialista José Félix Tezanos el que ha dio el último grito de alarma sobre la candidatura del exalcalde de Sevilla y exconsejero de Manuel Chaves y José Antonio Griñán: la izquierda andaluza podría no llegar a sumar los escaños que consiga Juanma Moreno en solitario y el candidato del PP sacaría 10 puntos más que Espadas.

Además, uno de los mayores temores del PSOE, perder por primera vez en toda la provincia de Sevilla, se podría cumplir ya que el Centro de Investigaciones Sociológicas advierte que Juanma Moreno también sacaría 10 puntos en Sevilla, gran feudo de los socialistas.

El desconocimiento de Espadas

Como ya contó LD el batacazo del PSOE en las encuestas también podría deberse al propio candidato, un desconocido en parte de la región pese a haber sido alcalde de Sevilla entre 2015 y 2022, cuando asumió la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía después de vencer en las primarias a la expresidenta, Susana Díaz. Espadas, según el Centro de Estudios Andaluces (Centra) a Juan Espadas le conocen un 67,2% de los andaluces bastante menos que al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que sí es conocido por el 95,6% de los habitantes de la región.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez habrá un desembarco de hasta 11 ministros y del propio presidente del Gobierno en Andalucía para tratar de reflotar una candidatura que de cumplirse las encuestas podría quedar por debajo del suelo conseguido por Susana Díaz en 2018 y que permitió a la derecha alcanzar el Gobierno andaluz por primera vez en casi 40 años.

El PSOE ha apelado a un aumento de la movilización para sacar de la abstención a medio millón de andaluces, incluso el candidato Juan Espadas ha retado a Juanma Moreno a que firme "ante notario" que no pactará con Vox después del 19J y el PSOE ha convertido a Macarena Olona en blanco de sus críticas. Un ejemplo es tuit de la la vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, que se hizo eco de la comparsa que llamó "intrusa" a Olona en el Carnaval de Cádiz. "Grande el Carnaval, Grande Cádiz, Grande Andalucía… Imposible no emocionarse, si eres andaluza claro… y hay quien x mucho q se disfrace, NO es andaluza", escribió en la red social.

¿Quién asumirá el fracaso?

Advierte okdiario que "el PSOE no tendrá director de campaña ni sobre el terreno ni en Ferraz" porque varios dirigentes socialistas a los que se les ha ofrecido el cargo lo han rechazado por el temor a la posible derrota del candidato socialista el 19J. Según señala el digital las decisiones las toma una "dirección colegiada" entre miembros del PSOE-A, entre los que está Juan Espadas, y del nacional.

Otro digital también pone un nombre entre algunos críticos en boca de algunos críticos del PSOE: el de la ministra de Hacienda y Función Pública y exconsejera de la Junta de Andalucía en la época socialista, María Jesús Montero. Su nombre fue uno de los que se barajó para sustituir a Susana Díaz y hacer una candidatura más fuerte contra Juanma Moreno apelando a que ella sí es conocida entre los ciudadanos de Andalucía después de ser portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. En el diario El Español cuentan que la negativa de la titular de Hacienda de no concurrir como candidata a las elecciones andaluzas ha levantado ampollas entre un sector crítico de los socialistas que quieren a Montero de cabeza de turco.