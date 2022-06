Juanma Moreno: "Con el PSOE es evidente que no me voy a entender"

Pocas horas después del primer debate televisado entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el todavía presidente y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha visitado el estudio de Es la Mañana de Federico de esRadio.

El candidato popular en las elecciones regionales del próximo 19 de junio ha dicho sobre el debate que, con el formato a seis candidatos, es "muy complicado" por los "tiempos muy limitados y enlatados". Fue "un poco extraño". A Moreno le sirvió para mostrarse "de una manera tranquila, como un presidente" para "evitar entrar en polémicas absurdas". También ha dicho que se "congratula" que Juan Marín "haya asumido como suya la gestión de este Gobierno y la haya defendido de forma vehemente" .

Sobre los pactos, Juanma Moreno ha aseverado que "con el PSOE es evidente que no me voy a entender, por razones obvias" ya que debido a la corrupción de la anterior administración y su gestión "no es posible ese entendimiento". Ha advertido que "cuando se sale a jugar un partido uno tiene que salir a ganarlo. Yo tengo que salir a sacar el mayor número de votos".

Cree que "las encuestas hay que ponerlas en cuarentena" porque "fallan" pero ha indicado que "hay una tendencia que nos dice que no estamos a 15 o 16 escaños sino a 5 o 6" de la mayoría. Moreno ha destacado que llegar a esa mayoría suficiente "no es ninguna quimera" y que "es viable y posible que pudiera acercarme a una mayoría posible". "Nosotros vamos a intentar ganar por mayoría de votos posibles", ha agregado.

El presidente de la Junta ha dicho que su situación no es similar a la de Mañueco: "No tiene nada que ver Castilla y León, donde lleva gobernando el PP 34 años, con Andalucía, que lleva cuatro. La realidad sociológica de Castilla y León ha sido conservadora; la andaluza, de centro-izquierda. Eso requiere que tengamos que hacer un partido de base más amplia". Moreno ha apuntado que su partido capta "votos de muchas formaciones políticas": "Tenemos un porcentaje de votantes socialistas que están decepcionados con Sánchez, más socialdemócratas, más jacobinos". "Al mismo tiempo, tenemos otros posibles votantes de Cs, que están ahora huérfanos, o incluso de Vox, que ven en el PP una fórmula de capacidad de gestión. Señalar los problemas es fácil; los difícil es solucionarlos, y para eso hacen falta equipos, y equipos muy rodados", ha añadido.

"Otras elecciones serían un fracaso"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección ha apuntado que "ir a otras elecciones sería un fracaso de todos los partidos políticos y para Andalucía sería un fracaso porque no cumpliríamos los plazos para los presupuestos de 2023". Por ese motivo ha indicado que lo les "gustaría" es "el modelo de Isabel Díaz Ayuso" ya que "gobierna en solitario con Gobierno monocolor y con apoyos puntuales de Vox". "Ese es el que yo voy a pelear", ha añadido.

Juanma Moreno ha dicho que "otra cosa es que Vox no quiera" hacerle presidente y cree que "no es bueno hacer especulaciones antes de las elecciones". Por este motivo ha pedido "serenidad" para "intentar conseguir ‘un Ayuso’".

"Mantengo una relación cordial" con Olona

Moreno ha reconocido que, por los resultados que muestran las últimas encuestas, ha habido "cierta euforia" y que en el debate de este lunes quiso "serenar y trasladar a los ciudadanos que no hay nada ganado". El presidente de la Junta ha advertido que "el PSOE que tenemos en frente es una maquinaria muy, muy engrasada", que "tiene mucho poder" y que lo va a ejercer "junto al Gobierno de Sánchez". Con su victoria, ha aventurado, "Andalucía será el principio del fin del sanchismo en España".

Sobre cómo vio a Macarena Olona en el debate, el candidato del PP ha dicho que "ella fue a su libro, a los mensajes que quería decir, que le interesaba decir, y fue a los intereses que ella tiene. Es verdad que le falta recorrido andaluz". Moreno ha dicho que si bien sus contactos con ella han sido "brevísimos", "mantengo una relación cordial con ella".

La oferta rechazada a Cs

Los oyentes de Es la Mañana de Federico han preguntado al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP qué pasará con su actual socio de Gobierno, su vicepresidente Juan Marín, si Ciudadanos no consigue los votos suficientes. Ha dicho que "no hay ninguna responsabilidad ni ningún compromiso ni con el señor Marín ni con nadie. Ni ninguna promesa".

Ha recordado que le di "la opción a Cs de integrar a los cinco consejeros y la presidenta del parlamento en las listas del PP a cambio de que no se presentaran en estas elecciones para evitar esos restos que en muchas provincias no les van a dar nada y se pierden". No entiende que desde Ciudadanos estén "empecinados en salvar su propio proyecto político".

Cree que el papel del partido naranja es "cada vez más complicado en el sentido que las marcas empiezan a derivar y deteriorarse y entran en una espiral muy difícil de salvar". "Yo hablé tanto con Madrid como con el propio Juan (Marín) y le ofrecí puestos de salida a los cinco consejeros y la presidenta del Parlamento". "Le dije que no tiene sentido que en provincias como Almería, Huelva o Jaén al final tiremos ese 2% a la basura". "Vamos a aglutinarlo", ha apuntado.

Juanma Moreno ha reflexionado sobre la situación del centro derecha en España. Ha dicho que "el proceso de integración tiene que empezar". "Yo sueño con la integración de todo el centro-derecha porque el día que estuviéramos todo el centro derecha juntos vamos a ser mucho más fuertes, mucho más sólidos y vamos a tener mucha capacidad de gobierno de la que tenemos ahora", ha añadido.