En la Sevilla de Espadas con Sánchez como lastre: "Soy socialista pero votaré a Juanma Moreno"

A pesar de que PP y PSOE se esfuerzan por no hacer una lectura nacional de las elecciones andaluzas, su resultado marcará la política de toda España lo que resta de legislatura, hasta que Pedro Sánchez decida convocar generales. El reparto de fuerzas dejará varias lecturas que hacer, entre ellas, hasta qué punto está desgastada la izquierda y, sobre todo, si el presidente del Gobierno empieza a ser una rémora para su partido.

La provincia de Sevilla se ha convertido en el escenario de una cruenta batalla electoral que libran Juanma Moreno y Juan Espadas en primera persona, aunque asistidos en todo momento por las cúpulas nacionales de sus partidos, con Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez como escuderos. El PP aspira por primera vez en democracia a hacerse con el bastión socialista por excelencia, donde la derecha jamás ha tocado poder.

Libertad Digital ha recorrido las calles de la ciudad en plena campaña para palpar el sentir de los sevillanos que han optado siempre por el PSOE. Espadas, a diferencia de lo que ocurre en otro puntos de la geografía andaluza, sí es muy conocido y, además, cosecha una buena imagen por su etapa como alcalde de la ciudad pero Sánchez podría convertirse en su talón de Aquiles, especialmente por la gestión que el presidente ha hecho de la pandemia y el creciente descontento del sector privado con sus medidas.

Carteles de Juanma Moreno Bonilla.

"Andalucía necesita una Ayuso"

"Siempre he votado al PSOE, también en las elecciones generales, pero ahora voy a votar a Juanma Moreno", admite un camarero de un conocido local de la capital hispalense que prefiere permanecer en el anonimato, temeroso de que sus ideas políticas perjudiquen su trabajo.

"En Andalucía lo que necesitamos es una Ayuso", no explica José, también camarero del centro de la ciudad. Su gestión de la pandemia en Madrid y su trato hacia la hostelería la convierten en la favorita del sector, aunque José admite que votará a Juanma Moreno porque "no lo ha hecho mal". "Podría enviar más inspectores porque nuestras condiciones laborales son precarias pero cuando alguien lo ha hecho bien ¿para qué cambiar?", explica.

El sector privado está siendo uno de los más castigados después de dos años de pandemia en la que tuvieron que cerrar la mayoría de establecimientos, la crisis inflacionista, la guerra de Ucrania, la crisis internacional con Argelia o la creciente presión fiscal. Un sinfín de obstáculos que ponen en el punto de mira a Pedro Sánchez y su Gobierno.

Cuando las ayudas ahogan más que alivian

Varios taxistas de la ciudad, sector cercano a la izquierda en Sevilla, se quejan de que las ayudas concedidas durante la pandemia no han sido tales. Ahora, al hacer la declaración de la renta, han tenido que devolverlas con creces. "He tenido que pagar 2.000 euros a Hacienda, más de lo que me dieron", se queja Francisco, taxista con más de 20 años de experiencia que nos recoge en la estación de Santa Justa.

Alicia, de 30 años y dueña de un local de venta de recuerdos votó en las últimas autonómicas al PSOE pero esta vez sólo tiene claro que no será a Espadas. "Sánchez nos hundió, sobrevivimos durante la pandemia gracias a la venta de mascarillas, tuvimos que reinventarnos", dice muy enfadada.

Algunos, desengañados con todos los partidos, han decidido no ir a votar el próximo 19 de junio. "Voté incluso el día de mi boda. Salí con mi mujer de la Iglesia y antes del banquete fuimos a votar porque coincidió con unas elecciones, siempre lo he hecho pero ahora no pienso votar a nadie", nos explica otro taxista.

Se queja de que los políticos hace promesas que nunca cumplen y compara su sentimiento con el de un amigo que engaña siempre a otro. "Al final tienes que decir basta en algún momento o el engaño empieza a ser culpa tuya", explica sobre su negativa a acudir a las urnas el próximo domingo.

A los desencantados con la política, los indecisos y los socialistas desengañados se dirige especialmente la campaña del PP que ha optado por explotar el perfil gestor y centrista de Juanma Moreno, para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar sin Vox o, al menos, restar al máximo su influencia.

Un simpatizante del PSOE saluda a Espadas en Sevilla.

El plan del PP para ganar Sevilla

En los últimos tres años y medio, Moreno ha entendido la idiosincrasia de una comunidad tremendamente compleja por las dimensiones del territorio y la población. Desde que se enfundó el traje de presidente, ha ido abrazando banderas que tradicionalmente estaban en manos del PSOE, como el andalucismo. En sus mítines ya no ondea más que la blanquiverde, ni la del PP ni la de España.

Con el desgaste de Sánchez por la pandemia y con una gestión diferente en el ámbito económico, con consecutivas bajadas de impuestos, el popular ha logrado introducir un cambio de paradigma en la sociedad andaluza: ya no hay miedo a que gobierne la derecha. Lejos de los temores que alentaba la izquierda, la ciudadanía aprueba su gestión y se siente cómoda con el gobierno de la Junta.

Buena prueba de ello es que en el fortín socialista por excelencia, por primera vez, hasta el CIS reconoce la posibilidad de una victoria del PP. Para ello, el plan es claro: mantener el perfil granjeado hasta ahora en toda Andalucía y, sobre el terreno, multiplicar los actos. Además de hablar de logros como el abandonado Hospital Militar, en el terreno sanitario; o de promesas de futuro, como la ejecución de la línea tres del metro, que tanto demandan los sevillanos.