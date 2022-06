Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico la crisis entre España y Argelia provocada por Pedro Sánchez, "encubridor de delincuentes de la peor ralea tanto a nivel nacional como internacional" algo evidente para todo el mundo "a no ser que seas de la cuadrilla del rebaño, de los de la paella y cerveza gratis en Andalucía" en los mítines del PSOE.

Sobre la crisis con Argelia ha explicado que "Sánchez ha convertido a España en un país irrelevante, un país poco fiable que crea problemas y no resuelve ninguno y con el que ningún servicio de seguridad quiere ya compartir información". La ruptura de relaciones con el país del Magreb es "la resaca de las consecuencias de aquella genial decisión de traer a España de tapadillo al líder del Polisario".

Aquel episodio provocó "el cierre de las fronteras de Marruecos y una particular marcha verde". Sánchez reaccionó "entregando el Sáhara a Marruecos para resolver la crisis", decisión, ha recordado Rosa Díez, que "los voceros de Sánchez calificaron de jugada maestra". De aquellos polvos estos lodos, Argelia ha roto relaciones con España y "nos ha tratado como si ellos fueran la gran potencia". Díez ha apuntado cómo el gobierno argelino emitía una nota en la que decía textualmente "hasta aquí".

Los andaluces dirán hasta aquí

El PSOE, ha subrayado Rosa Díez, "ha aprovechado la campaña andaluza para amenazar con su particular ‘lo volveremos a hacer’ y anunciar que no aceptarán los resultados electorales si los andaluces le vuelven a decir, como los argelinos, hasta aquí". El problema es que al PSOE "no sólo le gustan los golpistas, también los ladrones", como dejó claro "Zapatero que ha ido a Andalucía a defender la trayectoria de 2 condenados por robar cientos de millones de los parados". Y ante esa defensa "El público de la paella y la cerveza gratis le aplaudía a rabiar".

Rosa Díez ha abogado "por salud democrática" que "el futuro del PSOE no puede ser otro que la desaparición". Por ello ha pedido que "el domingo nadie se olvide que votar es un acto de legítima defensa contra quienes apelan a Franco, como la señora vicepresidenta para pedir el voto -qué fijación tienen con los muertos- y contra quienes amenazan con salir a la calle si no les gusta el resultado".

Antes de despedirse ha augurado que "igual que Madrid fue la tumba de Iglesias y de Podemos, Andalucía será la tumba de Sánchez y del PSOE". Y a medio plazo que "Sánchez va a terminar sentado ante los tribunales de Justicia y el PSOE va a desaparecer, su tumba va a ser Andalucía y eso depende de los andaluces, así que va por todos ellos".