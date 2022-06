Nada hacía presagiar que el compromiso asumido por Juanma Moreno durante la campaña electoral se fuera a materializar: "Tener un gobierno listo en la tercera semana de julio". Todo apuntaba a un verano agitado en los despachos del Parlamento Andaluz antes de que se conocieran los nombres de la futura Junta de Andalucía. Tras el resultado electoral de anoche, todavía con la incredulidad como premisa de la resaca, el presidente de la Junta de Andalucía (en funciones) ha empezado este mismo lunes a trazar la hoja de ruta para los próximos cuatro años.

La primera fecha marcada en el calendario es la constitución de la cámara autonómica, el catorce de julio. Entonces se elegirán a los miembros de la Mesa, incluida la persona que ostentará la Presidencia, que por primera vez en la historia de la autonomía recaerá en manos del PP-A. En los días posteriores, confirman a Libertad Digital fuentes populares, se celebrará la sesión de investidura del candidato a la reelección por el PP, acortando todos los plazos posibles, para que la toma de posesión de produzca en la penúltima semana de julio.

El primer objetivo: la economía

Acto seguido Juanma Moreno anunciará la composición del equipo que le acompañará en la próxima legislatura, clave para consolidar el cambio emprendido tras los comicios de 2018. El primer objetivo fijado por Moreno: "Hacer de Andalucía una de las economías más competitivas, abiertas y con mayor capacidad de progreso de España". Así se ha pronunciado el presidente andaluz en funciones en una de las siete entrevistas que ha concedido este lunes.

En todas ellas no ha ocultado su satisfacción por la gesta conseguida en las elecciones del 19-J, cosechando el mejor resultado de la historia de su formación y la mayoría absoluta más rotunda en Andalucía desde el año 2004. Pero también ha reconocido que, por ello, el esfuerzo será mayor: "Vamos a ir más rápido, pero no puede haber una Ley ni iniciativa que no salga del consenso".

Moreno ha asegurado que la principal interpretación de esta cita con las urnas es que "muchos andaluces han votado al PP desde una diferencia ideológica, prestando su voto" porque reconocen que su candidatura era la única capaz de "gestionar los intereses mejor que el resto". Por ello, ha abogado por gobernar con "tiento, cercanía y dosis de humildad". Por el contrario, ha alertado de que su mayor error tras barrer en la región sería "pensar que está todo hecho".

Presupuestos en octubre

Sobre el calendario legislativo, aún sin adelantar acontecimientos, el dirigente popular ya ha desvelado tres medidas de calado: congelar el canon del riego que pagan los agricultores, para paliar los efectos de la inflación; deflactar el IRPF y aprobar un plan de ayudas para familias vulnerables. Además, presentar en tiempo y forma el proyecto de presupuestos de 2023. Las cuentas autonómicas, según adelantan a LD fuentes del entorno del presidente, llegarán al Parlamento en el mes de octubre, se aprobarán en diciembre y entrarán en vigor el uno de enero del próximo año.

En cuanto a las caras del próximo Consejo de Gobierno en San Telmo, Moreno no ha descartado contar con cargos del "extinto" Ciudadanos. Aunque su vicepresidente, Juan Marín, ya ha aclarado que no va a aceptar ninguna oferta para continuar en el Ejecutivo. Sí podrían figurar personas como Rocío Blanco, consejera de Empleo; o Rogelio Velasco, de Transformación Económica. Ambos entraron en la coalición PP y Ciudadanos de la mano de los naranjas. Ahora, podrían reeditar como independientes. Y es que para el presidente en funciones, lo más importante será "la gestión".