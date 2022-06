El desafío de Sánchez a la Constitución le cuesta al PSOE más de medio millón de votos en Andalucía

Cuando Pedro Sánchez llegó al palacio de la Moncloa en junio de 2018 después de la moción de censura contra Mariano Rajoy el PSOE tenía en la región 47 diputados y 1.409.042 votantes. Susana Díaz había dado la vuelta a los resultados de 2012 en los que había sido vencida por el PP de Javier Arenas y el 22 de marzo de 2015 los socialistas volvieron a ganar unas elecciones en Andalucía.

Seis meses después del inicio de la presidencia de Pedro Sánchez Andalucía celebró unas elecciones anticipadas el 2 de diciembre de 2018. La irrupción de Vox y la alianza entre los de Santiago Abascal con el PP y Ciudadanos llevaron por primera vez a los populares a la presidencia de la Junta de Andalucía con el llamado Gobierno del cambio pese a que Juanma Moreno había obtenido uno de los peores resultados del PP en la historia democrática de la región.

Esas elecciones del invierno de 2018 las había ganado la presidenta socialista de la Junta desde la dimisión de José Antonio Griñán, Susana Díaz. En estos comicios el PSOE obtuvo 1.010.889 votos, casi 400.000 menos que en 2015. En este periodo el partido de Sánchez perdió 14 escaños en el Parlamento de Andalucía y la región iba a estar gobernada por la derecha por primera vez. El desgaste que el sanchismo ha provocado en los tres años y medio siguientes a Constitución y las instituciones del Estado han potenciando aún más la huida de votantes de las siglas del PSOE.

Sánchez le cuesta 17 escaños al PSOE-A

El histórico resultado de Juanma Moreno el 19 de junio, obteniendo una mayoría absoluta que no había sido prevista por las encuestas publicadas en las últimas semanas, está siendo analizado en clave nacional poniendo en el foco la gestión de Pedro Sánchez. Los socialistas han intentado alejar al presidente del Gobierno de la debacle socialista, y del resto de la izquierda en la que está la otra parte del Ejecutivo. Desde Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra llegó a decir que la victoria de Moreno es gracias que Andalucía "ha contado con más recursos" por parte del Gobierno central.

Pese al llamamiento a la movilización el batacazo socialista en la región ha sido tan sonado que han perdido pro primera vez en algunos de sus feudos tradicionales y, especialmente, la provincia de Sevilla. El mapa andaluz se ha teñido de azul y la derecha ha sacado 72 escaños y 2.076344 votos (2.197.214 si se cuentan los 120.870 de Cs que se han quedado en el limbo).

El 1 de junio de 2018 los socialistas gobernaban en Andalucía con 47 escaños y el apoyo de Ciudadanos y contaban con 1.409.042 votantes. Cuatro años y 18 días después de la llegada de Sánchez al Gobierno aupado por sus socios comunistas y separatistas el PSOE ha bajado por primera vez del millón de votos en Andalucía. 883.707 personas han dado su confianza al candidato del presidente del Gobierno, Juan Espadas. Esta caída supone una pérdida de 525.335 votantes y 17 escaños. El coste del sanchismo a la marca PSOE se ha visto en los comicios que se han ido celebrando en los últimos años, especialmente desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El pulso al Estado y el desgaste de la mayoría de las instituciones no ha pasado desapercibido por el votante menos radical del PSOE que ha ido abandonando su confianza en las siglas que durante 37 años gobernaron en la región. El propio candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, intentó al comienzo de la campaña que no ésta no fuera en clave nacional.

60% del voto a favor de la Constitución

Los 72 escaños que PP y Vox han obtenido en la jornada electoral del 19 de junio son el ejemplo de cómo una región históricamente gobernada por la izquierda con mayorías absolutas ha dado la espalda a un Gobierno central atado de pies y manos por los compromisos obtenidos con los comunistas de Unidas Podemos y los separatistas de ERC y Bildu para mantenerse en el poder.

Casi 2.200.000 andaluces, contando con el voto a Ciudadanos, han votado contra el sanchismo y en defensa de los acuerdos fundamentales de la Constitución de 1978 que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios intentan enmendar con cada propuesta y tensionando las costuras del Estado. De las 3.710.609 de personas que han votado en estos comicios el 60% lo ha hecho a favor de los partidos que más han defendido los consensos constitucionales. PP, Vox y en menor medida Cs se han convertido en voto refugio frente al sanchismo.

La izquierda, de capa caída

La aplastante victoria de la derecha en Andalucía ha afianzado el hartazgo en la región a las políticas de izquierda. No sólo los socialistas, impulsados hacia abajo por el Gobierno de Pedro Sánchez, han perdido votos. El resto de las formaciones de izquierda que se presentaban el 19 de junio a las elecciones andaluzas han quedado muy por debajo del resultado total de Juanma Moreno.

La división entre las formaciones a la izquierda del PSOE no han captado el descontento con el partido del presidente del Gobierno. Hay que tener en cuenta que Por Andalucía, la coalición que amadrinaba la viceperesidenta de Sanchez, Yolanda Díaz, y que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos también ha pedido votos. El otro partido, Adelante Andalucía, no ha conseguido atraer, con su candidatura de corte andalucista, al votante más de extrema izquierda.

En 2018, 585.949 andaluces, un 16,19% de los votantes, eligieron a la candidatura de Teresa Rodríguez, el primer Adelante Andalucía que incluía a Podemos. Casi cuatro años después 281.688 han votado a Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía, y 167.970 a la marca de Rodríguez. En 2022, 449.658 votantes lo han hecho por las candidaturas de la extrema izquierda, 136.291 menos que en los anteriores comicios. En 2015 Podemos consiguió 590.011 votos e Izquierda Unida 273.927 y una suma de 20 escaños entre ambas coaliciones. Unidas a los 1.409.042 de los socialistas dan un total de 2.272.980 votantes y 67 escaños. En 2018, con Sánchez ya en Moncloa, la izquierda sumó 1.596.838 votantes y 50 escaños. En 2022 la suma ha sido 1.333.365 y 37 escaños.

Desde el 1 de junio de 2018 en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno aupado por sus socios comunistas y separatistas la izquierda ha perdido en Andalucía casi un millón de votos, una suma total de 939.615 andaluces han dado la espalda a los partidos de izquierda. Lo que ha supuesto una pérdida de representación en la Cámara andaluza de 30 diputados.