Macarena Olona ha evitado hacer autocrítica en su primera comparecencia ante los medios de comunicación después del resultado del 19J, a pesar de no haber cumplido las expectativas que se marcaron al inicio de la campaña de doblar resultados y ser determinantes para formar gobierno. La líder de Vox en Andalucía ha calificado la contienda como "muy difícil". "He llegado a sentirme como David luchando contra Goliat", ha asegurado.

Ante la insistencia de la prensa por conocer si el partido considera que se han cometido errores o si es necesario cambiar algo de la estrategia a la vista del resultado -decepcionante teniendo en cuenta las aspiraciones iniciales- Olona ha remitido al análisis posterior que hará el partido recalcando que se hará "de manera interna".

Por momentos se ha mostrado molesta con los medios por sus preguntas, reprochándoles no haber trasladado estas mismas cuestiones a partidos como Cs, que se han quedado fuera del Parlamento andaluz. También ha defendido su salida del Congreso para liderar finalmente la oposición en Sevilla. "Soy una auténtica privilegiada", ha dicho. Al ser preguntada por su posible regreso a Madrid de cara a las generales, ha asegurado que "no conoce los designios de Dios", sin llegar a aclararlo.

Las altas expectativas

"Nuestro objetivo era ganar", ha respondido en varias ocasiones ante las expectativas generadas, restando importancia al resultado cosechado en las elecciones andaluzas al defender que "lo importante no es tanto tener 14 o 20 escaños sino qué se hace con ellos". "Habríamos deseado que Andalucía nos otorgase una posición de liderazgo pero es algo que desearía cualquier candidatura", ha insistido.

La líder de Vox ha criticado a la prensa por "difundir bulos" y "mentir" en referencia a la polémica de su empadronamiento en Salobreña, su agenda durante la campaña después del primer debate electoral celebrado en TVE, poniendo en valor el "extraordinario trabajo hecho por su equipo de campaña". "Me han llevado en brazos", ha dicho ante las críticas a su jefe de prensa, Álvaro Zancajo, al que ha dado su apoyo expreso para "seguir siendo su director de comunicación".

Sin errores en la campaña

"No nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado", ha dicho al ser preguntada por las altas expectativas que se marcaron al comienzo de la campaña y que no han cumplido, reclamando a los medios "honradez" a la hora de hacer sus análisis en los días posteriores a la jornada electoral. También ha dicho haber salido "enormemente satisfecha de su actuación en los debates electorales" frente al "apagón informativo" que, asegura, sufrió el partido.

Su intervención, iniciada en el más absoluto silencio, la ha llevado a cabo rodeada de su grupo parlamentario y algunos dirigentes nacionales de Vox, como Iván Espinosa y Patricia Rueda, y ha concluido con el aplauso de sus compañeros y la tradicional foto de familia de los 14 diputados que recogerán su acta cuando se constituya el Parlamento de Andalucía.