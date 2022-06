Andalucía dio un vuelco histórico el pasado 19 de junio. Un 60% de andaluces votaron a los partidos del centro-derecha consiguiendo 72 escaños de los que el PP aporta 58. Para analizar la victoria el presidente reelecto de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado el estudio de Es la Mañana de Federico de esRadio.

Sobre el hundimiento del PSOE en la región, uno de sus graneros históricos, Moreno ha explicado que él cree que esta deriva del socialismo viene desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero cuando el PSOE "ha cogido una línea política disruptiva con la socialdemocracia". Piensa en "un partido socialista que sea una socialdemocracia al estilo europeo, que crea en la cohesión del país y defienda la unidad de España. Que tenga un compromiso social pero en lo económico que acepte la economía de mercado".

"Hay un mensaje muy claro desde Andalucía: hay una parte del socialismo en Andalucía que no entiende a Sánchez ni se identifica con sus políticas. Que no entiende que pueda pactar con Bildu o ERC", ha señalado Juanma Moreno. Ha apuntado que "eso ha provocado una desconexión entre una parte de sus bases y de sus votantes con una realidad de partido. La única opción que sería buena para España es que Sánchez rompiera con Podemos, con ERC y los partidos independentistas e hiciera una política al estilo europeo. ¿Lo va a hacer? Evidentemente, no. No lo va a hacer porque ellos consideran que la única posibilidad de mantenerse en el poder es con ese mosaico de partidos políticos pequeñitos nacionalistas, radicales, izquierdistas e independentistas que son los que le mantienen en el poder y a él lo que más le importa es el poder".

Cuatro años de estabilidad

El presidente andaluz ha contado que una de las ventajas que tiene la victoria que obtuvo el pasado domingo en la que consiguió 58 escaños es la estabilidad que genera para el futuro gobierno en solitario del PP. Ha asegurado que hay "inversionistas que están entusiasmados" por esa "estabilidad que da la mayoría absoluta". Piensa que Andalucía está en una gran posición para atraer inversiones "pese a Sánchez".

"Los ciudadanos han perdido el miedo"

El presidente de la Junta ha indicado que "la izquierda radical está rota, en distintos partidos políticos" y que el PSOE, que "es un partido de poder, cuando le quitas el poder, se siente solo, sin razón de ser". Juanma Moreno considera que "lo que ha pasado en Andalucía es sumamente relevante: no sólo se han pulverizado una serie de récords desde la restauración de la democracia", sino "que ha habido cambios muy importantes" y que, gracias a estos, "los ciudadanos han perdido el miedo": "El cambio es imparable y no tiene vuelta atrás: Andalucía va a un nuevo modelo".

El líder del Ejecutivo andaluz ha celebrado que "la campaña ha sido un éxito" y ha felicitado a Elías Bendodo, "que ha sido el director": "Hemos hecho microcampañas, micropolíticas, con un mensaje específico de lo que hemos hecho y de lo que queríamos hacer". Sobre las encuestas, ha recordado que, la semana previa a las elecciones, "nos daban una horquilla que mostraban que acariciábamos la mayoría absoluta". Ya el domingo, "Narciso Michavila, que es un crack, nos dice que vamos a ganar por mayoría absoluta".

"Vox señala divinamente los problemas, pero…"

Sobre el macarenazo de 14 diputados, Moreno ha apuntado que "Vox tiene que replantearse el discurso en Andalucía": "Andalucía es una tierra compleja, una comunidad con sentimiento de pertenencia, no nacionalista, española, pero hay un sentimiento de pertenencia que no ha entendido ni ha conocido Vox".

El presidente andaluz ha dicho que "Vox señala divinamente los problemas, pero otra cosa es darles solución a esos problemas. Ahí necesitas equipos". El vencedor de las elecciones ha señalado que nunca ha entendido la estrategia de la candidatura de Olona: "Les he escuchado decir: "Vamos a conseguir 26 escaños". Auguro que ellos tienen capacidad de crecimiento, pero el planteamiento que han hecho en Andalucía no ha sido el propicio".

Sobre la posibilidad de haber convocado nuevas elecciones en caso de no haber llegado a un acuerdo postelectoral con Vox, ha declarado que la formación de Abascal le dio "un ultimátum y, en el previo, esto no es aceptable, y menos para un presidente y un candidato. Yo les dije: ‘Oigan: ultimátums, los justos’". Además, Moreno ha recordado que "muchos votantes de Vox han optado por la fuerza política que tengo el honor de representar. Muchos. Y eso, ¿qué significa? Que han visto un partido práctico, útil. Eso la gente lo palpa".

La mayoría, "un caramelo envenenado"

Ante las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico el candidato del PP a la reelección ha respondido sobre distintas cuestiones que le han planteado. En materia educativa ha asegurado que van a seguir aplicando su "proyecto político" centrado en una "educación en libertad a la hora de elegir centro educativo". Moreno ha señalado que desde la Junta tienen que "seguir avanzando" hacia ese modelo.

Ha destacado que "la educación pública en Andalucía es concertada y 100% pública" y que "la concertada funciona y no vamos a limitarla, condicionarla y demonizarla". Juanma Moreno también quiera hacer "una apuesta por la FP" en la quieren hacer "una revolución" e "ir hacia sectores emergentes y formar a los jóvenes".

Una de las cuestiones que más han le han preguntado al presidente andaluz es sobre cómo usará la mayoría absoluta que ha conseguido a la hora retirar leyes como las de violencia de género. En este sentido, Moreno ha dicho que hay "dos cosas". Una de ellas que "la lucha contra la violencia contra las mujeres es una política de Estado, una política de todos" y la otra es que "se manosee ideológicamente un concepto que tiene ser de todos". "Se ha politizado por parte de la izquierda y se ha llevado a la hipérbole. Es lo que tenemos que evitar", ha añadido.

Moreno ha comentado también lo que significa haber conseguido la mayoría absoluta en Andalucía. Cree que es "un caramelo envenenado" y piensa que "hay que tener los pies en la tierra porque los toros son prestados". "Mientras uno esté en la calle y sabiendo que hay una fecha de caducidad" no hay problema. En este sentido, ha indicado que "tenemos unos jefes que son los andaluces".

Sobre la congelación del canon del agua, una de las últimas propuestas electorales del PP, ha recordado que "lo cobran los Ayuntamientos" pero que "la Junta tiene un canon para obra hídrica y que va en la tarifa". Para Moreno hay "una manera de ayudar" a los empresarios es "no cobrarlo en el año 23 y, si sigue la hiperinflación, tampoco en el 24". En cuanto a la cuestión sobre las ITV andaluzas el presidente de la Junta ha reconocido que "es verdad que no funciona bien" y que "Juan Bravo ha intentado sanearlo y ahora toca encontrar una fórmula".