En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a la situación que sufrió el PP hace apenas dos meses con la "abrupta" salida de Pablo Casado y la dirección y cómo la situación ha girado hasta convertir al suyo en un partido "cohesionado".

"Alberto (Núñez Feijóo) y yo hablamos a lo largo de esos días", ha revelado Moreno sobre los días clave de la crisis. Según el ganador de las andaluzas, "fueron muchas las llamadas" que recibió de sectores y empresarios "muy preocupados por el porvenir del PP y por la falta de alternancia a Sánchez".

En su opinión, se produjeron entonces tres crisis "insoportables" en el PP: "Una del partido con las bases, un divorcio con las bases; una crisis mediática: las grandes referencias mediáticas del centro-derecha estaban en contra del partido, y una crisis con la ciudadanía: la calle no entendía lo que estaba pasando". "Fue muy traumático y, a veces, muy violentas las reuniones que yo viví", ha dicho rememorando las cumbres en Génova de la dirección con los barones para buscar una salida. "Al final, eso se ha arreglado en un tiempo récord. El partido está muy unido", ha zanjado.

En su opinión, hay "cohesión" en el PP: "Ayuso, Alberto, yo… hay un elemento de cohesión, de pegamento. Un partido tiene que tener proyecto y equipos, aparte de liderazgo. Equipos que sean solventes y capaces. Y creo que los equipos y los proyectos no estaban claros", ha dicho sobre la anterior dirección. También ha apuntado que en su opinión, "en la anterior etapa, los equipos no eran solventes, no estaban cohesionados, no estaban preparados".