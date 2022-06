El lunes, después de cosechar la mayoría absoluta más rotunda que se recuerda en Andalucía desde 2004, el Partido Popular recibió numerosas llamadas de personas preguntando cómo se podían afiliar. Incluso en municipios donde no tienen representación. Es el "efecto" de Juanma Moreno que, tras su gesta, ya tiene puestas las luces largas en su próximo gran hito: "Anclar al PP como partido de referencia en Andalucía con las municipales de mayo de 2023". Así lo desvelan personas de su entorno a Libertad Digital, que creen posible acabar con la hegemonía del PSOE en su fortín más tradicional.

Todavía en el núcleo duro de la formación siguen analizando y asimilando lo ocurrido hace ahora siete días. Son conscientes de que el presidente de la Junta ha hecho historia y que, en gran medida, se debe al voto prestado. Ahora el objetivo es, para la próxima cita con las urnas, fidelizar a todos esos ciudadanos provenientes de formaciones como el PSOE que, por primera vez en cuarenta años de democracia, han considerado que el Partido Popular es la opción que mejor representa sus intereses.

Desde el entorno de Moreno reconocen que el resultado del 19-J no es "extrapolable" a lo que pueda pasar dentro de un año. Con lo que dan por hecho que no va a ser fácil arrebatar al PSOE alcaldías en sus feudos inexpugnables, como la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde en las autonómicas han conseguido ganar con mucha distancia a los socialistas. O en Utrera, donde no cuentan con ningún concejal y también se han llevado el podio.

La victoria del barón popular ha dotado de mucho simbolismo a la historia de su formación política. Pero son conscientes de que la mayoría absoluta podría ser efímera en cuatro años si no se acompaña de una gestión notable y una buena estructura territorial que afiance la cercanía con seis millones y medio de electores. Y para terminar de arrebatar al PSOE el título de partido de referencia en Andalucía saben que el examen más importante es el de los ayuntamientos y, sobre todo, las diputaciones provinciales, que manejan ingentes cantidades de dinero para los pueblos.

Más de 450 Ayuntamientos del PSOE

Actualmente el PSOE controla más de 450 municipios en Andalucía, de 758, y preside seis de las ocho diputaciones provinciales. Pese al varapalo que supuso para Susana Díaz perder la Junta de Andalucía en el año 2018, los socialistas consiguieron mejorar su resultado en las municipales que se celebraron sólo unos meses después, cosechando nueve ayuntamientos más que en 2015. Ahora la situación es muy distinta. En las anteriores autonómicas el PP perdió con su peor marca electoral, pero consiguió sumar con Ciudadanos y Vox. Esta vez ha teñido de azul el mapa de la región andaluza, desdibujando el rojo en lugares que parecían inalcanzables.

Esta semana Juanma Moreno ha celebrado su resultado electoral en la sede de Génova 13 y también en la Junta Directiva Autonómica del partido, donde tienen sillón los presidentes provinciales del PP. Ante su parroquia, el presidente andaluz ha asegurado que en el PP "cabe todo el mundo", añadiendo más retórica a la frase con un "caben todos los sueños de los andaluces". Unas palabras que, sin duda, anticipan la estrategia a seguir en los próximos meses para llegar hasta el último rincón de un territorio muy extenso y poblado.

Con el precedente inédito de 58 diputados en el Parlamento Andaluz los populares saben que "se ha roto un techo de cristal" pero que "extrapolar los resultados" a lo que pueda pasar en un año, es una quimera. El presidente del partido, con su hazaña, ha conferido al PP una "proyección novedosa", y por ello la intención es "arrastrar el voto prestado" para la próxima cita con las urnas, recogiendo el testigo de Moreno en sus principales fortalezas: la comunicación y la cercanía. "Hemos sabido trasladar que hacemos bien las cosas cuando gestionamos", dice a LD un alto cargo del PP-A.

Sin embargo, la tarea es ardua y hay concienciación de que se necesita mucho trabajo de campo. Aunque la maquinaria lleva meses engrasándose: "Un partido de gobierno siempre está preparado". Tras un parón por las autonómicas, ahora los dirigentes populares echan el resto para las municipales. "Tenemos avanzados muchas estructuras y candidaturas. Pero todavía queda", reconoce otra fuente del partido. No será hasta "septiembre o octubre" cuando el equipo quede apuntalado. Y, para entonces, no se descartan renovaciones de calado.

Cambios en Sevilla y Málaga

Especialmente en el Partido Popular de Sevilla, donde el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, impuso una dirección provincial "afín a Casado" y contraria al criterio de Juanma Moreno. También podría haber cambios en el territorio más afín: el PP de Málaga, presidido por Elías Bendodo, coordinador general de Génova. Su marcha a Madrid abre una sucesión que se dirime entre su mano derecha, Patricia Navarro, y José Ramón Carmona, un parlamentario de alto nivel y muy cercano al presidente andaluz.

Más allá de modificaciones puntuales, el trabajo crucial es: "Rentabilizar el millón y medio de papeletas cosechadas en las autonómicas del 19-J". Los populares consideran que la Junta ha sido capaz de "convertirse en una administración cercana, abierta a la gente, que ha sabido escuchar los problemas de la ciudadanía". Es más, se han dado cuenta de que la marca PP, "con Juanma al frente", la vota "cualquier persona". De ahí que ese sea el modelo que quieren trasladar a los candidatos de las municipales, acabando con un estigma que les había perseguido cuarenta años: el miedo a la derecha, que tan buenos resultados ha dado al PSOE.

En la campaña para las autonómicas, desde las filas populares han sido testigos de cómo se ensanchaba la base electoral a izquierda y derecha, con "muchas caras nuevas" entre el público, pero también con votantes que en el pasado se habían sentido defraudados por la corrupción u otros asuntos y que volvían de otras formaciones, como Ciudadanos o Vox. En cuarenta años, no recuerdan haber protagonizado actos tan multitudinarios en Andalucía y, desde luego, con una moral desconocida hasta ahora que, esperan, se haya contagiado a todo el partido.

A diferencia de Cs y Vox, que en las últimas elecciones se han llevado votos por el centro y la derecha, el PP presume de "estar asentado de manera muy significativa" sobre el terreno. Además, un alto cargo popular, echando la vista atrás, recuerda que ni cuando le hablaba "de tú a tú al PP" Ciudadanos llegó a construir una buena estructura territorial. En ese sentido, ellos cuentan con "unos setecientos presidentes locales". Pero el partido que realmente tienen en frente y con el que compiten es el PSOE, la organización más poderosa en Andalucía.

La clave más destacada de estas andaluzas ha sido el trasvase de votos. Los de Juanma Moreno explican que, entre otras cosas, se ha debido al descontento de los ciudadanos por las políticas de Sánchez en la Moncloa y los pactos con Esquerra o Bildu. Entre las muchas características que reconocen en el votante socialista andaluz, destaca el carácter más conservador. Especialmente con las tradiciones. Claro ejemplo de ello ha sido la cadena pública Canal Sur, siempre dirigida por los socialistas, que ha priorizado históricamente en sus contenidos la tauromaquia o la Semana Santa.

El presidente andaluz no ha dudado en desplegar toda su artillería para toca la fibra sensible en ese caladero de votos. Abrazando todas las banderas socialistas, entre ellas el andalucismo. Para las municipales La meta es clara, atestiguar el golpe definitivo al PSOE e iniciar una nueva hegemonía política en Andalucía para el PP que les catapulte al poder durante la próxima década con el mejor punto de partida: la mayoría absoluta de Juanma Moreno.