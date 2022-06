Macarena Olona despeja dudas y continuará su labor en Andalucía. Después del resultado de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio en el que el PP sacó mayoría absoluta y su partido se consolidó en la tercera plaza consiguiendo dos diputados más se especuló mucho por el futuro de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los populares no tendrían que contar con Vox para conformar un Gobierno y su papel estaría relegado al Parlamento regional.

La diputada electa por Granada señaló después de una visita al Parlamento Andaluz donde se reunió con el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, que su "compromiso con Andalucía es total y absoluto". Olona dijo que continuará en la región pese a que se haya podido "intoxicar haciendo ver lo contrario" ya que hasta el 14 de julio cuando arranque la XII legislatura en Andalucía mantiene su condición de diputada nacional. Ese día se producirá "la efectividad de la renuncia", que "se produjo el 3 de junio".

Vox ha designado a Macarena Olona como portavoz del grupo parlamentario en la Cámara andaluza y la diputada electa por Granada remarcó que actuarán como "líderes de la oposición" y "poner luz en esas habitaciones oscuras donde gustan darse abrazos el PP y el PSOE pensando exclusivamente en su bienestar".

Para Olona, la designación como portavoz parlamentaria es "un honor" y agradeció "la confianza" que Vox "ha depositado" en ella. "Vox tiene unos estatutos y unas reglas de funcionamiento y todas las decisiones están muy protocolarizadas", explicó.

"Mano tendida" a Juanma Moreno

Aunque la intención de Vox es de mantener un perfil crítico en el Parlamento de Andalucía hacia el Gobierno de la Junta que se presentará el próximo lunes 25 de julio, Olona ha señalado que van a continuar con la "mano tendida" hacia Juanma Moreno.

Ha advertido que desde Vox van a "fiscalizar" y "no permitir" que se produzcan "grandes pactos" o "acuerdos" entre el PP y el PSOE como los que "se vieron durante la campaña" como que "no se mencionara la corrupción en los debates". Olona ha aludido también a la "letra pequeña" de la política de "mano tendida" de Vox, circunscribiéndola a "todo lo que sea bueno para Andalucía", de manera "honrada y con total transparencia, lo que no se puede decir de todas las formaciones políticas".

En este sentido, "dependerá de cómo se comporte" el Gobierno de Moreno en sus "primeros pasos" y en si será "arrogante", una actitud que podría darse, ha señalado Olona, por el "cheque en blanco que le han otorgado los andaluces" con la mayoría absoluta.