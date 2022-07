Vox quiere un "puesto significativo" en la Mesa del Parlamento andaluz

El primer choque entre PP y Vox en la nueva legislatura, la XII, que está a punto de comenzar en Andalucía será en la negociación para la composición de la Mesa del Parlamento andaluz. El próximo 14 de julio es el día señalado para que arranque en la Cámara andaluza el nuevo período político en Andalucía y una semana después el 20 y 21, la sesión de investidura de Juanma Moreno.

El presidente andaluz en funciones y líder del PP en la región obtuvo una mayoría histórica para la derecha en Andalucía en las elecciones del pasado 19 de junio. Por los 58 escaños conseguidos en la Cámara andaluza por los populares les corresponden cinco de los siete puestos en la Mesa del Parlamento regional. Al PSOE de Juan Espadas que sacó 30 diputados le asignan los otros dos.

Precisamente, el líder socialista advirtió al PP que el PSOE no está dispuesto a renunciar a ninguno de sus dos puestos y que Moreno tienen que ser "más o menos generoso" para que se garantice la pluralidad política del Parlamento en la Mesa como refleja el reglamento de la Cámara andaluza. Vox y Por Andalucía, los otros dos grupos parlamentarios junto al de PP y PSOE, tendrán que tener representantes en la Mesa.

Vox aspira a "un puesto significativo"

El parlamentario electo de Vox Rodrigo Alonso ha comentado en Canal Sur Radio la importancia de la Mesa de la Cámara regional. Ha destacado que es "un órgano muy importante" y "donde se toman la decisiones acerca de lo que se trata en el Parlamento".

En ese sentido, Alonso ha señalado que "tener representación con voz y voto para nosotros es esencial". Vox necesitan que PP o PSOE cedan alguno de sus puestos en la Mesa del Parlamento de Andalucía pero Rodrigo Alonso ha apuntado que ellos aspiran a "tener un puesto significativo" en la mismo y no "una vocalía con voz pero sin voto".

Primeros pasos de la oposición al PP

Hace nos días, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del pasado 19 de junio, Macarena Olona, dijo que sería la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía y que su formación serán los líderes de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno. También se ausentaron y criticaron la el homenaje a Blas Infante que presidió el presidente andaluz en funciones.

En la entrevista en la radio pública andaluza Rodrigo Alonso ha comenzado a dar los primeros pasos en una oposición contra el futuro gobierno del PP en solitario. Ha recordado que "la administración paralela nace en 2011 y en ese nacimiento con la Ley de Reestructuración del Sector Público fue llamada como la Ley del Enchufismo. Todo el movimiento social salvo UGT y CCOO, qué curioso, estaba en contra de esta ley que ha dado lugar a la falta de control de la administración pública y a meter a los enchufados de los distintos grupos políticos especialmente del PSOE, IU y sindicatos".

"La administración paralela ha dado lugar a una duplicidad en cuanto a las funciones tal y como se ha quedado reflejado en las auditorias que sen realizaron gracias a Vox. Si quitamos dinero de aquello que no sirve o tiene una dudosa utilidad y ese dinero lo llevamos a Sanidad ahora tendríamos personal sanitario contratado para cubrir las vacaciones y no estaríamos ante un escenario en el que se cierran alas en el Hospital Militar de Sevilla o en la antesala de cerrar también una planta en el Virgen del Rocío", ha apuntado Alonso.

El diputado electo de Vox también ha comentado la posibilidad de que el nuevo Gobierno andaluz tenga más consejerías. Ha dicho que es "algo típico del PP: decir una cosa en campaña para luego no cumplirla o hacer la contraria". A Rodrigo Alonso le parece "un auténtico despropósito que con la que está cayendo, que se debe emplear con eficiencia y eficacia el gasto público, aumentemos el gasto político".

Piensa que "hay que disminuir el gasto político" y que aunque "es cierto que hay consejerías con una alta concentración de competencias eso no quiere decir que estas consejerías no estén preparadas para llevar a cabo una agilidad administrativa porque ya se ha trabajado la simplificación administrativa". Cree que "aumentar las consejerías no es la solución idónea porque aumenta el gasto político".