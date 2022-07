El lapsus de la candidata de Yolanda Díaz en Andalucía sobre las generales: "¡Nos ha dado una primicia!"

En la segunda jornada de la sesión de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz el candidato del PP a la reelección ha contestado a las dos portavoces de las dos coaliciones de extrema izquierda que sacaron representación en las elecciones del pasado 19 de junio: Inmaculada Nieto de Por Andalucía y Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía.

Ambas candidatas han reprochado al candidato popular que haya bajado impuestos en la pasada legislatura "sólo a los ricos" y han criticado el estado de la Sanidad y la Educación en la región y como "ha empeorado" durante el mandato del Gobierno del cambio de PP y Cs. Rodríguez, que está en el grupo mixto al no tener su partido nada más que dos diputadas, se ha auto referido haciendo un juego de palabras con un sándwich mixto, un "sándwich andalucista" de "jamón York y queso".

La portavoz de Adelante Andalucía ha reconocido que la izquierda en la región se encuentra "en mitad de una crisis de identidad profunda" y entre otros reproches ha criticado a Juanma Moreno sus políticas en materia medioambiental y su visión del andalucismo. Moreno le ha contestado que no hay un "monopolio del sentimiento andaluz" y que se siente "tan andaluz como usted y defiendo a Andalucía tanto como usted. Nadie nos puede dar lecciones de andalucismo". Moreno ha añadido que cree "profundamente en que hay un cambio climático" que es culpa "de la acción del hombre".

"No voy a subir los impuestos"

Las dos portavoces de las coaliciones de extrema izquierda le han criticado la política fiscal que llevó a cabo el Gobierno de PP y Cs y la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y los anuncios de nuevas rebajas impositivas que hará el siguiente Ejecutivo y que anunció Juanma Moreno en su discurso de investidura como candidato a la reelección.

Moreno se ha mostrado contundente en su respuesta, especialmente la que le ha dado a Inmaculada Nieto cuando ha hablado de dumping fiscal y de cómo el Gobierno trabaja en una armonización fiscal. Le ha dicho: "lo que yo no voy a hacer nunca es renunciar a mi autonomía fiscal". "¿Qué autonomía somos?", se ha preguntado el candidato del PP que ha destacado que "todo lo que me suena de este discurso me parece involucionista".

Para el candidato a la reelección la propuesta de armonización fiscal "es un retroceso en el ámbito autonómico. Me suena a otra cosa peor, igualar a todas por arriba y que subamos los impuestos". Moreno le ha dicho que mientras él sea "presidente de Andalucía no pienso subir los impuestos a los andaluces me lo diga la señora Montero o quien me lo quiera decir. No voy a renunciar a la autonomía de Andalucía bajo ningún concepto".

¿Generales en 2023?

Uno de los momentos de la intervención de Inmaculada Nieto, que fue elegida por Yolanda Díaz para encabezar la coalición Por Andalucía para las elecciones del pasado 19 de junio, fue cuando tuvo un lapsus sobre unas posibles elecciones generales en 2023.

Nieto, que ha estado sacando pecho de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y a la que en todo momento Moreno le ha respondido que tiene conexión directa con el Ejecutivo nacional, estaba reprochando al candidato del PP el "dumping fiscal" y el pacto al que llegó el Parlamento de Andalucía sobre esta medida. En este punto, la portavoz de Por Andalucía dijo que "el eco es el de un acuerdo parlamentario y una palabra dada y ahora, como volvemos a estar en campaña porque dentro de un año hay generales va a ser otro eco y otra palabra dada".

Juanma Moreno le contestó en su última tanda de respuesta a la candidata de Por Andalucía: "señora Nieto, nos ha dado una primicia de que vamos a tener elecciones legislativas generales dentro de un año, conjuntamente con las municipales. Eso denota que usted tiene un grado de información y de sintonía total con los dirigentes nacionales de su partido. Eso me enorgullece, que los andaluces influyamos en el ámbito nacional siempre es positivo".