Macarena Olona se ha estrenado como portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía en el turno de su Grupo parlamentario durante el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Olona ha comenzado su intervención recordando al PP que eran "los fachas antes de llegar Vox".

En una intervención en la que se ha dirigido al PSOE y la extrema izquierda y les ha recordado lo que sucedió después de las elecciones de 2018 cuando llamaron a rodear el parlamento, ha dicho que "han mejorado, ya no rodean el Parlamento andaluz" y ha celebrado "que acepten una realidad inexorable: Vox ha venido para quedarse". Olona también les ha dado "una muy mala noticia": "Venimos para quedarnos y para seguir siendo muy incómodos". La portavoz de Vox ha apuntado que no van a ser "cautivos ni rehenes ni siquiera de nuestro partido" y que se deben "al pueblo". "Valemos lo que vale nuestra palabra" ha añadido Olona que ha recordado que "para Vox empezó todo aquí en Andalucía".

En el turno de réplica a Juanma Moreno le ha dicho la portavoz de Vox que "gobernar no es sólo detentar el poder es saber para qué se tiene, cómo usarlo y no ser un mero gestor de políticas pasadas a las que los andaluces han dicho claramente ‘no’". Y, después de citar a Winston Churchill la portavoz del partido de Santiago Abascal se ha referido a no dar la batalla ideológica.

Macarena Olona ha dicho que esos temas "no son debates estériles, de nada sirve que gestione la ruina económica heredada si renuncian a luchar por nuestra libertad, si renuncian a dar la batalla cultural". También que tendrá en ella "y en Vox una oposición leal, con mano tendida pero tienen también una oposición vigilante con mucha humildad, firme y sin complejos que se va a empeñar en que este gobierno no sea rehén de sus titubeos, complejos o miedos". "Abandonen toda esperanza si creen que eso va a suponer un cheque en blanco a sus decisiones", ha señalado la portavoz de Vox.

"Si abandona a los andaluces nos tendrá enfrente liderando la oposición", ha advertido Olona que le ha dicho al líder del PP andaluz que le escucha "hablar en los mismos términos que Sánchez de cogobernanza". "No imite las políticas socialdemócratas de algunos presidentes de su partido para garantizarse la sonrisa de los que nunca le van a votar", le ha pedido a Moreno.

Del cambio climático a la mano tendida

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía le ha reprochado a Vox que votara junto a la izquierda en contra del Presupuesto para 2022 cuando han hablado de las medidas para paliar la crisis económica. También le ha dicho a Olona que "el cambio climático existe" y que "va mucho más rápido como consecuencia del labor del hombre". "Hable con la gente mayor de 70 años. Estamos teniendo acontecimientos que son completamente inusuales", ha destacado Juanma Moreno que cree que "todo eso va a ir evolucionado a peor".

"Es probablemente uno de los mayores retos que tiene la humanidad" y "podemos hacer un uso ideológico de la lucha contra el cambio climático como la izquierda o un uso racional y del rigor de qué podemos y debemos hacer para que sus hijos y mis hijos puedan al menos disfruten de la misma calidad del aire, los parajes y las posibilidades", ha apuntado Moreno.

El líder del PP andaluz ha añadido en este sentido que "si en el continente que tenemos al sur no llueve y no pueden cultivar no hay muro que podamos construir en Europa para parar a 1.000 millones de personas hambrientas" y por eso ha pedido que se hagan políticas para favorecer a estos países y "políticas preventivas" contra el cambio climático. En materia económica también le ha dicho a Olona que él también cree que "no es justo que nuestros agricultores compitan con terceros países pero eso no lo acuerda Andalucía ni siquiera la nación. Son acuerdos de la UE".

Ha finalizado el candidato del PP a la reelección diciendo: "Ha hecho usted un gesto de mano tendida. Creo que esa mano tendida de hoy es más honesta" que la del debate electoral. Juanma Moreno ha señalado: "Yo se la voy a devolver y vamos a ver cuánto tiempo tardan ustedes en imitar las críticas que se hacen al Gobierno Andaluz en las filas socialistas".

Moreno ha dicho que en Vox tienen esa "tentación" ya que "en la última fase de la última legislatura si se tapaba los oídos y escuchaba las críticas de Vox y las de PSOE eran prácticamente iguales. Espero que eso no se repita porque no sería bueno. Crítica, toda la del mundo, están en su pleno derecho. Pero con rigor".