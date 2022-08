"Algeciras es solidaria pero, Algeciras dice no, no y no al CETI", así de contundente se ha mostrado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La polémica por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de la construcción del primer Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) en la península acaba de comenzar. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento algecireño, incluidos PSOE y Podemos, han mostrado su rechazo a la implantación de un centro de estas características en la famosa ciudad portuaria del sur de España.

La principal ciudad de la comarca del Campo de Gibraltar ya cuenta con un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en La Piñera y desde el año pasado el Ejecutivo de PSOE y Podemos está construyendo uno nuevo junto a la cárcel de Botafuegos de la localidad gaditana. La diferencia entre un CIE y un CETI es que en el segundo los internos tienen total libertad de movimientos y pueden entrar y salir cuando quieran. En España existen centros de ese estilo en Ceuta, Melilla y Canarias. El de Algeciras sería el primero en la península.

José Ignacio Landaluce ha asegurado que está "preocupado" desde que "hace unos días" recibió "una carta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones donde nos dicen que tienen una parcela del Ministerio de Defensa de casi dos hectáreas, unos dos campos de fútbol, donde ven muy interesante poner un CETI".

El también senador del PP ha defendido la decisión de rechazarlo y ha indicado no es una cuestión de insolidaridad porque "Algeciras es de las ciudades más solidarias que puede haber en España. Difícilmente se va a encontrar una más solidaria que Algeciras". Ha dicho que desde hace años la ciudad colabora "con el estado y con la Administración autonómica" en "todas las iniciativas que se han llevado a cabo" en materia de inmigración. Ha dicho que en su ciudad existen "cantidad de colectivos que ayudan a las personas sin recursos y a inmigrantes".

"En Algeciras se convive con respeto, paz y armonía. No hay enfrentamientos raciales ni religiosos", ha señalado el alcalde que destaca que la construcción del CETI "en el corazón de Algeciras donde ya tenemos mucha población inmigrante" puede alterar el "equilibrio" que es "muy inestable". "Tenemos una macrocárcel, un centro de inserción social, un centro de menores tutelados por la Justicia, un centro de Menas, tenemos de todo pero está controlado y equilibrado", ha añadido.

25.000 personas sin censar en Algeciras

Este equilibrio que existe en la ciudad podría verse comprometido con la construcción de este centro de internamiento con libertad absoluta. El alcalde ha comentado que viven en Algeciras personas de "129 nacionalidades distintas" según algunas ONG aunque "oficialmente son 104".

Además, la ciudad tiene "25.000 personas no censadas de las que la mitad son extranjeros según la Policía Nacional", oficialmente Algeciras tiene 125.000 habitantes censados. José Ignacio Landaluce ha recordado que esta localidad es la "décima de Andalucía" y cuenta con "muchas bondades". Ha cargado contra el Gobierno de Sánchez porque "niega" infraestructuras clave como "el ferrocarril", que cuenta con numerosos retrasos y problemas constantemente.

El Puerto de Algeciras es, además, "el primero de Europa en el Mediterráneo, y el primero en eficiencia según el Banco Mundial". En volumen de tráfico e importancia es "el décimo del mundo", ha defendido el alcalde que también ha asegurado que la ciudad se encuentra en un entorno natural que es "una zona maravillosa" por los parques naturales y "la reserva intercontinental de la biosfera" que hay en el municipio.

"Necesitamos que nos ayuden en nuestro talón de Aquiles: carreteras, ferrocarril y planes de empleo para luchar contra el paro", ha apuntado el alcalde. "Eso lo necesitamos, lo que no necesitamos es un dolor de cabeza tremendo y una auténtica barbaridad por parte del Ministerio de Inmigración, por parte del Gobierno de España creando el único CETI de la península en Algeciras", ha añadido.

El Gobierno intenta "engañar" a la ciudad

José Ignacio Landaluce ha contado que junto con la carta "venía un folleto muy bonito con muchos colorines" que explicaba las ventajas que iba a tener la construcción de este Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes previsto para Algeciras por el ministerio de José Luis Escrivá.

Ha asegurado que el Gobierno "engaña" porque dice que "se iba a fomentar el comercio de proximidad y el comercio local, porque iban a consumir mucho. Que se iba a fomentar el empleo porque se iban a contratar personas sólo de Algeciras, eso ya sabemos todos que va contra la Constitución y no se puede hacer. Y diciendo que, además, se acogería a ucranianos y eso es mentira, los ucranianos no vienen".

"El documento dice que servirá para acoger a todos los inmigrantes que vengan de la parte occidental del Mediterráneo, la parte del Atlántico, la parte occidental de Andalucía… al final te está diciendo que todos los inmigrantes subsaharianos que vengan hacia la península, hacia Canarias, Ceuta y Melilla, cuando estén desbordados nos los van a meter aquí en Algeciras en un centro abierto", ha explicado el alcalde.

El también senado del PP ha contado que en el CETI "los inmigrantes que están dando vueltas todo el día que quieran de día o de noche" y que con oleadas migratorias se puede desbordar fácilmente su capacidad como ocurre en Ceuta y Melilla. Sobre la cuestión del desequilibrio que puede generar este centro ha dicho que las personas que están allí están "ociosas deambulando por la ciudad permanentemente" y que "al final es que los marroquíes no quieren a los subsaharianos, a los negros, y entre ellos también hay enfrentamientos dependiendo de qué países o etnias proceden". "Nos encontramos que este Gobierno en vez de distribuir a los inmigrantes por solidaridad me los concentra aquí en Algeciras", ha apuntado.

La sociedad algecireña dice "no"

El alcalde de Algeciras se ha mostrado enérgico negando la posibilidad de que se instale el CETI en la ciudad. "Al Gobierno le digo no, la sociedad algecireña le ha dicho no", ha indicado Landaluce y ha explicado que se ha reunido con distintos sectores como asociaciones de vecinos, partidos políticos y colectivos sociales y está pendiente de hacerlo con los sindicatos policiales y de la Guardia Civil. "Todo el mundo dice que los CETI son un auténtico problema", ha dicho.

"Hoy mando la contestación formal argumentada" a la carta del ministerio que dirige José Luis Escrivá ha comentado el alcalde de Algeciras que ha recordado que "desde que gobierna el PP" la ciudad "nunca le ha dedicado tanto dinero, casi el 10%, a las familias necesitadas que han pasado de 1.700 a 6.000 después del covid". "Nosotros no podemos distraer dinero de ese proyecto, de la atención de los que tenemos que atender y, además, no puede concentrarme en Algeciras" a los inmigrantes.

"¿Por qué me quiere concentrar en Algeciras este gran problema que me va desequilibrar la ciudad? Es que no lo entiendo. Como senador ya he pedido la comparecencia del ministro y supongo que le entrará por un oído y le saldrá por el otro, no he visto a nadie que haga menos caso a sus obligaciones", ha reflexionado el alcalde. José Ignacio Landaluce ha remarcado sobre el CETI que "ni lo queremos ni lo podemos soportar". "Tenemos mucho corazón en Algeciras pero tenemos que tener también la cabeza de saber que esto, al final, sólo sirve para crear problemas y desequilibrar la sociedad", ha apuntado.

Landaluce ha contado que esta polémica le ha "quitado el sueño" y ha reiterado que no quiere "esa inversión" y que en su ciudad son "solidarios". "Hemos dado ejemplo desde el primer minuto en las crisis migratorias" pero, "esto es una actitud irresponsable y si en la península ibérica no hay ningún CETI no tiene porque haberlo en Algeciras".